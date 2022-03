A lengyel védelmi miniszter sem jön a budapesti V4-es találkozóra a háború miatt

A cseh védelmi miniszter még múlt hét pénteken jelentette be, hogy lemondja a találkozót, mivel ellenzi a magyar kormány által a háborúval kapcsolatban képviselt politikát.

Lengyel sajtóértesülések szerint most Mariusz Błaszczak lengyel védelmi miniszter is megerősítette, hogy ő sem érkezik Budapestre. Az utóbbi napokban már azt híresztelték, hogy Błaszczak is kihagyhatja a találkozót, és végül hétfőn, a lengyel Nemzetbiztonsági Tanács ülésen derült ki biztosan, hogy így lesz.

Azt hivatalosan ugyan nem indokolták meg, hogy a miniszter miért nem jön Magyarországra, de a lengyel sajtó egyöntetűen a magyar kormány politikáját látja az események mögött. A lengyelek részéről az utóbbi napokban több alkalommal is erős kritika érkezett azzal kapcsolatban, amit Orbán Viktor kormánya képvisel a háborúban. Először Jaroslaw Kaczynski minsizterelnök-helyettes beszélt erről egy interjúban.

Ha azt kérdezi tőlem, hogy elégedett vagyok-e, akkor az a válaszom, hogy nem

– mondta a magyar kormány politikájával kapcsolatban Kaczynski. Egy nappal később aztán Andrzej Duda lengyel elnök is hasonló véleményt fogalmazott meg a kérdésben.

