Százhét éves korában meghalt Mimi Reinhardt, a második világháborúban több zsidót is megmentő Oskar Schindler német gyártulajdonos, náci párttag egykori titkárnője – adta hírül az MTI. A korábban a „Schindler-listát” is gondozó, Izraelben élő Reinhardt halálának hírét unokája jelentette be.

Mimi Reinhardt német nyelvtudásának köszönhetően kapott munkát Oskar Schindler mellett, aki több mint ezer zsidó életét mentette meg a második világháború alatt krakkói gyárában.

Osztrák zsidó családban született Mimi Reinhardt. A háború előtt Krakkóban élt, ahol a munkások listájának összeállítása, valamint a zsidók utaztatásához szükséges kérelmek gépelése volt a feladata.

Az idős asszony 1945-ig állt Oskar Schindler alkalmazásában.

A háború után New Yorkban telepedett le, ahonnan 2007-ben, 92 évesen vándorolt ki Izraelbe, hogy közelebb legyen Tel-Avivban élő egyetlen fiához, Sachához, a Tel-avivi Egyetem szociológiaprofesszorához és unokáihoz.

Oskar Schindler történetét Steven Spielberg amerikai filmrendező 1993-ban vitte mozivászonra. Az egykori titkárnőt is meghívták a film premierjére, Mimi Reinhardt azonban még a vetítés előtt távozott a helyszínről, mivel attól félt, hogy a látottak túlságosan felkavarnák – csak évekkel később tudta megnézni a hét Oscar-díjat elnyert filmalkotást.

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!