Egy szinte ismeretlen bírósági ügy 421 oldalas jogi aktáiban van eltemetve egy mondat, amely egy genfi étteremben tartott találkozón hangzott el. Két üzletember a többi között „egy Putyinnak ajándékozott jachtról” beszélgetett.

A futó utalást egy 2010-es londoni tárgyaláson idézték egy hajózási társaságot érintő pénzügyi vitában. Azon ritka nyilvános bizonyítékok közé tartozik, amelyek Vlagyimir Putyin orosz elnököt közvetlenül összekötik az évek óta rebesgetett luxushajókkal, repülőgépekkel vagy villákkal.

Az elejtett mondat most azért lett fontos, mert az amerikai és európai hatóságok az ukrajnai orosz invázióra válaszul Putyin és a hozzá közel álló személyek rejtett vagyonát próbálják feltérképezni – írja a New York Times.

A brit bírósági irat azonban arra is utal, hogy eddig miért volt olyan nehéz egyértelmű kapcsolatot találni az orosz elnök és elhíresült vagyona között. Az Olympia nevű jachtot egy ciprusi cég kezelte. A cégbírósági bejegyzésekből az derült ki, hogy a valódi tulajdonos nem az elnök, hanem az orosz kormány.

Ez egyike annak a sok extravagáns vagyontárgynak, amelyről sokáig azt feltételezték, hogy Putyiné, de valójában az orosz állam tulajdonában vagy annak ellenőrzése alatt áll. Az elnök és belső körének magánérdekei tehát egybeolvadtak az általa két évtizede uralt kormány érdekeivel. Ide sorolható egy kiterjedt üdülőhely, a drága autókból álló flotta, puccos repülőgépek és még más jachtok.

Az Egyesült Államok és szövetségesei multinacionális munkacsoportot hoztak létre legalább félszáz tehetős orosz, köztük Putyin vagyonának felkutatására és lefoglalására, majd jutalmat tűztek ki a szándékot segítő információkért. Április elején szankciókat jelentettek be Putyin két felnőtt lánya ellen is.

Egyes elemzők azonban megkérdőjelezik, hogy az intézkedések mennyire befolyásolják az orosz elnököt, akiről soha nem derült ki, hogy személyesen olyan vagyont birtokolna, amelyet lehetséges lenne elkobozni.

Jóllehet a médiában és a nyilvánosságban sok szó esett arról, hogy oligarchák és a meghitt Putyin-barátok titokban értékes vagyonát őrzik, vagy offshore cégekben és svájci bankszámlákon tartják készpénzét, sok hozzá köthető luxuscikk állami tulajdonú vállalatoké, így nagyrészt kívül esik a nyugati szankciók hatókörén.

Az orosz elnök ellen alkalmazott szankciók jelképesek

Mivel a kormányzati forrásokat és ügynökségeket nagy valószínűséggel arra használták fel, hogy állítólagos vagyonának egy részét álcázzák, a Putyin ellen foganatosított szankciók elsősorban szimbolikusak – állítja a Politikai Elemzések Európai Központját vezető orosz külügyi szakértő.

Ahhoz, hogy ő is a bőrén érezze, az egész orosz kormányt szankcionálni kellene

– mondta Alina Poljakova, aki hozzátette: „Természetesen vannak okok, amelyek miatt Európa és az Egyesült Államok erre nem hajlandó.”

Az egész orosz állam gazdasági embargója például azt jelentené, hogy a Gazprom, a világ egyik legnagyobb energetikai vállalata és az európai földgázellátás egyik fő forrása, tiltólistára kerülne. A vállalatot eddig csak korlátozott szankciókkal sújtották, amelyek elsősorban bizonyos adósság- és részvényvásárlások korlátozására irányultak, holott világszerte egyre nagyobb a felháborodás a nyilvánvaló ukrajnai orosz atrocitások miatt.

A Gazprom eközben Putyin lehetséges vagyonának egyik forrása. Az állami gázvállalat tudniillik épített egy fényűző rejtekhelyet az orosz elnök számára a szibériai Altaj hegyvidéki térségében. Azt állították, hogy a létesítménynek nincs köze a Kremlhez.

Egy jelentés azonban, amelynek társszerzője egy korábbi miniszterelnök-helyettes és Putyin-kritikus, Borisz Nyemcov volt, leszögezte, hogy a helyszínt „az orosz elnök és más magas rangú tisztviselők számára kijelölt szövetségi védelmi szolgálat őrzi”.

A hegyvidéki üdülőhely egyike annak a 20 ingatlannak, amelyekről Nyemcov még 2012-ben azt állította, hogy Putyin rendelkezésére állnak, több tucat luxusrepülőgéppel, négy jachttal és összesen hétszázezer dollárt érő 11 karórával együtt, amelyeket állítólag mind közpénzből vásároltak.

Nyemcovot 2015-ben meggyilkolták, miközben átkelt egy hídon a Kreml közelében.

Putyin palotája

A szólásszabadság teljes oroszországi eltörlése előtt működő néhány független hírügynökség, valamint az ellenzéki Nyemcov és Alekszej Navalnij jóvoltából nyílt titok, hogy Putyin az adófizetők pénzéből él. A Kreml régóta cáfolja, hogy az elnök a lehetőségeihez képest nagy lábon él. Hivatalosan körülbelül 140 ezer dolláros (48 millió forintos) éves fizetést kap, és van egy kis lakása Moszkvában.

Szóvivője egy orosz újságnak – Nyemcov vádjaira válaszul – közölte, hogy az orosz elnök „a törvényekkel összhangban” állami tulajdonú lakásokat és járműveket is használ.

Putyin testőrségének jelenléte rejtett kapcsolatairól tanúskodik. Szergej Kolesnyikov, Putyin egyik szövetségesének egykori üzlettársa 2010-ben nyílt levelet írt, amelyben azt állította, hogy kormányzati pénzeket használtak fel egy egymilliárd dolláros fekete-tengeri birtok építésére, amely „Putyin palotája” néven híresült el.

A bebörtönzött ellenzéki vezető, Navalnij által tavaly közzétett vizsgálat megállapította, hogy a palotát a szövetségi védelmi szolgálat tagjai őrizték, és hogy az orosz belbiztonsági ügynökség, az FSZB egy időben repülési tilalmat rendelt el fölötte.

Legutóbb Navalnij csapata arról számolt be, hogy egy 700 millió dolláros szuperjacht legénységének tagjai szintén kapcsolatban állnak a Kreml biztonsági szolgálatával. A feltételezés szerint a hajót, amelynek tulajdonjogát offshore fedőcégek rejtik, titokban Putyin használja. A 140 méteres Scheherazade nevű jachtnak két helikopter-leszállóhelye van, és a tetején műholdas kupolák sorjáznak. Jelenleg egy olaszországi szárazdokkban vesztegel.

Ha a jacht egy Marshall-szigeteki offshore cég mögött megbújó tulajdonosát nem lehet azonosítani, akkor megpróbáljuk kideríteni, hogy kik dolgoznak rajta, és kitől kapják bérüket

– mondta Maria Pevcsik, Navalnij tényfeltáró csapatának egyik tagja.

Az amerikai tisztviselők egyelőre nem voltak hajlandóak pontosítani, hogy milyen információkkal rendelkeznek a Scheherazade tulajdonosáról. A cégbejegyzésekre szakosodott ügyvédi irodákból kiszivárogtatott adatokból azonban kiderült, hogy a gazdag oroszok gyakori ügyfelek.

Ciprusi közvetítők

A Paradise Papers néven ismert, a bermudai Appleby ügyvédi irodától kiszivárgott akták számos, az orosz állam által ellenőrzött vállalkozás, köztük a VTB befektetési bank és a Gazprom nevében végzett offshore projekteket tártak fel. Ugyaninnen derült ki, hogy egy Bombardier magánrepülőgépet 53,9 millió dollárért egy kétes ciprusi cég, a Genetechma Finance vásárolt meg.

Az Appleby feljegyzései szerint a Genetechma végső soron az orosz hírszerzéssel kapcsolatban álló, állami tulajdonú gazdaságfejlesztési bank, a VEB nevében működött. A VEB, amelynek elnöke állítólag magánrepülőket használ, egy luxemburgi leányvállalatán keresztül ellenőrizte a ciprusi székhelyű Genetechmát.

Az Olympia jacht tulajdonosi láncában egy másik ciprusi cég is felbukkant, amely Putyinhoz köthető kapcsolata a brit bírósági dokumentumokban is megjelent. A perben több orosz hajózási vállalat, köztük a többségi állami tulajdonban levő Szovkomflot neve is felbukkant, amelynek vezetőit fondorlatos csalásokkal vádolják.

A londoni bíróság már említett 2010-es ítéletében Andrew Smith bíró úgy fogalmazott:

különböző érintett szereplők befolyásos pozíciójukat annak tulajdonították, hogy „jó kapcsolatot” ápolnak az elnökkel.

Ennek során hangzott el a genfi Lipp Brasserie-ben az Olympia ajándékozása. A jachtot, amelynek becsült ára 2002-ben 35-50 millió dollár volt, és amelyet állítólag márványfürdővel meg gazdagon aranyozott jakuzzival szereltek fel, egy ciprusi székhelyű cég, az Unicom kezelte.

Cipruson, ahol az utóbbi években szigorodtak a tulajdonosi viszonyok átláthatóságának követelményei, a társasági nyilvántartásokból kiderül, hogy az Unicom egy bermudai cég tulajdonában volt, amelynek anyavállalata egy oroszországi, állami tulajdonú hajózási cég.

Az Olympia a Kajmán-szigetek zászlója alatt hajózik. Legutóbb a Balti-tengeren, Szentpétervár közelében horgonyzott.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2019. március 28-án. Fotó: Mikhail Svetlov / Getty Images)