Több, valószínűtlen okból eszkalálódhat a háború

Az ukrán vezetés ugyanis segítségért folyamodott.

A Donbasz térsége ellen irányuló orosz támadás elhárítására új generációs páncéltörő és légvédelmi fegyverekre van szüksége, amelyeket a február végén indított invázió óta már többször és eredményesen bevetettek.

Kijevnek ezenkívül harckocsikra, harci repülőgépekre, drónokra és fejlett, rakétával felszerelt légvédelmi rendszerekre van szüksége, hogy ellensúlyozza Oroszország mind gyakoribb légicsapásait és nagy hatótávolságú rakétáit, amelyek folyamatosan kimerítik Ukrajna stratégiai fontosságú üzemanyag- és egyéb alapvető készleteit.

Sokan tették fel a kérdést: mi hátráltatja a NATO-t egy nagyobb mérvű támogatásban? Az egyszavas válasz: az eszkaláció, a háború kiterjedése – jegyzi meg a BBC.

A nyugati vezetők fejében folyamatosan ott motoszkál annak a kockázata, hogy Oroszország taktikai, azaz rövid hatótávolságú nukleáris fegyverek bevetéséhez folyamodik, vagy hogy a konfliktus Ukrajna határain túl egy szélesebb európai háborúba torkollik. A tét ebben az esetben már veszélyesen nagy.

Az orosz elnök már a háború elején emlékeztette a világot, hogy Oroszország nukleáris fegyveres hatalom, stratégiai nukleáris elrettentő erejét pedig magasabb fokú készültségi szintre emelte.

Az Egyesült Államok nem követte példáját, mivel nem észlelte, hogy az orosz nukleáris robbanófejek kimozdultak volna a biztonságos tárolókból.

Putyin fenyegetése azonban elhangzott. Gyakorlatilag azt üzente:

Az orosz katonai doktrína lehetővé teszi a kis hatótávolságú, taktikai nukleáris robbanófejek korai bevetését a harctéren, már csak azért is, mert a Nyugat irtózik a harcban 77 éve nem használt nukleáris fegyverek bevetésétől.

A NATO stratégiai tervezőinek azért vannak fenntartásaik, mert amint megszűnik a nukleáris tabu, még ha a csapás az ukrán hadszíntéren egy helyi célpontra korlátozódik, akkor az Oroszország és a Nyugat közötti, potenciálisan katasztrofális kimenetelű nukleáris konfliktus eszkalálódásának a kockázata elkerülhetetlenül megnő.

Az orosz katonák által elkövetett minden egyes atrocitás után a NATO elszántsága fokozódik, és gátlásai enyhülnek.

A Cseh Köztársaság már küldött harckocsikat, igaz, elavult, a szovjet korszakból származó T–72-eseket, de ez az első NATO-tagország, amely lépett. Szlovákia az S300-as légvédelmi rakétarendszereit küldi Ukrajna támogatására. Ezek a lépések iszonyúan kockázatosnak tűntek volna a háború kezdetén.

Russian helicopter shot down by missile in Ukrainehttps://t.co/AQ14UTxfFw pic.twitter.com/KasgRgNtmO