Rekonstruálták a New Yorkban megölt magyar nő utolsó perceit

Újabb információk derültek ki a New Yorkban meggyilkolt magyar nő ügyében: G. Orsolya készségesen beengedte otthonába a volt szeretőjét, majd miután összeszólalkoztak, a férfi halálra késelte a nőt.

A New York Post szerint G. Orsolya készségesen beengedte otthonába az ezermester volt szeretőjét, mielőtt az a gyanú szerint halálra késelte azt követően, hogy a nő többször is távozásra szólította fel.

A körzeti ügyészség sajtóközleményéből az is kiderült, hogy a gyanúsított, David Bonola a vita hevében elvágta a nő torkát, és megközelítőleg hatvanszor szúrta kését áldozatába.



A vádlott és az áldozat ismerték egymást. A vádlott elment az áldozat házához éjfél és hajnali 4 óra között, ahol vitatkozni kezdtek

– mondta Josh Garland helyettes kerületi ügyész David Bonola tárgyalásán. Hozzátette, hogy a nő, mivel ismerte őt, beengedte, de hamarosan felszólította, hogy távozzon. A férfi erre nem volt hajlandó, a vita elfajult, és gyilkosságba torkollott – mondta Garland, hozzátéve, hogy David Bonola a nő fiának hokitáskájában hurcolta a holttestet a parkba.

A férfit emberöléssel, illegális fegyverbirtoklással és tárgyi bizonyítékok manipulálásával vádolják. A bírósági tárgyaláson óvadék nélküli letartóztatásba helyezték.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az 51 éves magyar nő maradványait egy sporttáskában találták meg szombat reggel New Yorkban, Queens egyik lakóövezetében. Az amerikai rendőrök csütörtökön őrizetbe vették a férfit, akit az 51 éves magyar nő meggyilkolásával gyanúsítanak. David Bonola beismerő vallomást tett, és kiderült, hogy korábban a nő ezermestere, emellett pedig a szeretője is volt.