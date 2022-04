Fékezhetetlenül reszket Putyin keze, ami súlyos betegségre utalhat

Ha van rögeszmésen visszatérő téma a világsajtóban, akkor az Vlagyimir Putyin állítólagos Parkinson-kórja. Ám a legutóbbi videó, amelyen Alekszandr Lukasenkával, Belarusz elnökével találkozik és ölelkezik az orosz elnök, tényleg gyanús. Putyin ökölbe szorított jobb keze fékezhetetlenül reszket, és szakértők szerint a betegség egyéb jelei is felfedezhetők a diktátoron.

A világsajtó – főleg a brit bulvármédia – mikroszkóppal figyeli és elemzi a Vlagyimir Putyin nyilvános megjelenéseiről készült videókat; olyan jeleket próbálnak észlelni, amelyek arra utalnak, hogy az orosz elnök súlyos beteg. És ami azt illeti, ilyen jelek az Ukrajna elleni invázió kezdete óta egyre gyakrabban mutatkoznak. Eleinte Putyin puffadt arcát látva vontak le olyan következtetéseket, hogy botoxszal töltötték fel, esetleg szívbeteg, más források tudni vélik, hogy folyton mellette van egy rákspecialista, amiből az következne, hogy a politikus daganatos megbetegedésben szenved. Újabban pedig kézremegést fedeztek fel nála, az pedig kétségkívül a Parkinson-kór leginkább árulkodó kísérőjelensége.

A Daily Express most a legutóbbi Putyin–Lukasenka-csúcstalálkozóról készült videót vette górcső alá.

Ezen valóban feltűnően reszket az orosz államfő jobb keze, amit ráadásul ökölbe szorítva tart, így próbálván csillapítani a remegést. Ugyanez fedezhető fel egy pár nappal korábbi videón, amelyen Szergej Sojgu védelmi miniszterrel tárgyal Putyin; a diktátor jobb kezével az egész beszélgetés alatt kényszeresen markolja az asztal sarkát, a feltételezések szerint azért, hogy ne remeghessen a keze.

Eközben a jobb lábával dobol a padlón, és feltűnően puffadt az arca, ami nemcsak a botox jele lehet, hanem a szteroidkezelésé is. De ez még nem minden, elemzők szerint Sojgu sincs jó bőrben, időnként dadog, amiből azt a következtetést vonják le, hogy nemrégiben infarktuson eshetett át. Tény, hogy a közelmúltban hetekig nem látták a hadügyminisztert.

Ami a Putyin–Lukasenka-találkozóról készült videót illeti, feltűnő az orosz elnök ökölbe szorított jobb kezének remegése, valamint a bizonytalan járása is. Emily Deans massachusettsi orvos/pszichiáter szerint e két utóbbi „abnormális” felvétel a legbiztosabb bizonyítéka annak, hogy Putyin súlyos beteg. Rory Cellan-Jones, a BBC korábbi tudósítója, aki maga is Parkinson-kórban szenved, és három éve nyugdíjazását kérte, arról beszélt, hogy Putyinon ugyanazok a tünetek tapasztalhatók, amiket önmagán is észrevett, amikor a betegség kialakult.

Nyugati elemzők már azt az – alighanem túlságosan is merész – következtetést is levonták, hogy Putyin azért robbantotta ki az Ukrajna elleni háborút, mert már tudja, hogy meg vannak számlálva a napjai, és ezért gyors döntést akar kicsikarni, akár elkeseredett és világháborúval fenyegető lépések árán is.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2022. április 26-án. Fotó: Kremlin Press Service / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)