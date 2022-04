Holtan találták az informátort, aki bizonyította Donald Trump és a Deutsche Bank kapcsolatát

A 45 éves Valentin Broeksmit holttestét egy helyi középiskola területén találták meg. A hatóságok egyelőre nem állapítottak meg idegenkezűséget, de még várnak a boncolás eredményére − írta meg az ABC.

A férfi eltűnését tavaly áprilisban jelentették, és a rendőrség azóta kereste, de Twitter-fiókja aktív maradt, és barátaival, valamint újságírókkal is tartotta a kapcsolatot.

Scott Stedman oknyomozó újságíró elmondta, hogy utoljára januárban beszélt a férfival.

Olyan dokumentumokat adott át nekem és más kollégáimnak is, amelyek a Deutche Bank orosz kapcsolatait bizonyították. De azt is el kell mondanom, hogy Val drogproblémákkal is küzdött. Még mi is arra várunk, hogy több információnk legyen az ügyről. Apja 2014-ben lett öngyilkos, és azóta is emésztette magát emiatt