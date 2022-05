Elképesztő videó látott napvilágot: így bírják otthonmaradásra a lakosokat Kínában

Ez persze sokaknak nem tetszett, hiszen senki sem akarja, hogy idővel másnak is legyen „véletlenül” kulcsmásolata a lakásához és a járvány után – ha újra dolgozni kezd – gyakorlatilag szabad prédának maradjon ott otthona. Ebben a kisvárosban a járványügyi- és ellenőrzési testület nagyon komolyan vette feladatát. Mivel sokan nem adták le a kulcsot, ezért meglepő döntést hoztak.

Amint az őrült elképzelést megszellőztető South China Morning Post hongkongi lap videóján is látszik „szakemberek” keresik fel a nem együttműködő kínai állampolgárokat és a bejárati ajtók elé acélékeket, vagy betonba fúrt acélrudakat helyeznek el, így képtelenség kinyitni az ajtót, már ha az kifelé nyílik. Gondosan ügyelve arra, hogy még véletlenül se lehessen esetleg leakasztani az ajtókat.

Ha az ajtó befelé nyílik, akkor azt módszert választották, hogy a kilincset egy erős dróttal az ajtókeret mellé, a falba fúrt acélkallantyúhoz erősítették.

A kényszerlépések óriási felháborodást váltottak ki, mert akadtak, akik videóra vették a mutatványokat, majd azok felkerültek a netre és önálló életre keltek a kínai közösségi médiában.

Ömlöttek a kommentek a Facebook kínai változatához, a Weibóhoz, ezek legtöbbje azt kifogásolta, hogy egyfelől ezek az önkényes lépések sértik az egyéni szabadságot, másfelől pedig életveszélyesek. Mi van ugyanis akkor, ha tűz üt ki a lakásban? Mire kiérnek a tűzoltók vagy a katasztrófavédelem, és elkezdik kiszedni az ajtó előtt a betonból az akadályokat, majd beindítani az oltást, már lehet, hogy késő.

Egy tízemeletes házban pedig ha kigyullad egy lakás, akkor a tűz nagyon gyorsan továbbterjedhet és emberek százainak az élete kerülhet veszélybe, ha nem tudják időben elhagyni otthonaikat. A nem túl finoman megfogalmazott kommentek között volt az is, amely azt mondta: „nem vagyunk mi állatok, hogy ránk zárjátokat az ajtókat!”

Már a kínai kommunista párt is helyteleníti az eljárást

Az ügyet nem lehetett eltussolni és a pekingi központ is elkezdett foglalkozni vele. Írás is megjelent az esettel kapcsolatban a párt hivatalos lapjában, a Zsenmin Zsipaóban, amely elítélte a túlkapásokat és kötelezte a helyi pártszerveket, fejezzék be a járványszabályok ilyen eszközökkel történő betartatását.

Javasolták, hogy a drasztikus eszközök helyett más módszereket alkalmazzanak, például a lakásajtókra riasztókat szereljenek, amelyek azonnal jeleznek, ha a tulajdonos elhagyná ingatlanát.

A járvány elleni fellépés, illetve annak kezelése már hétfőn is kiverte a biztosítékot, csak akkor éppen Sanghajban, ahol a helyi halottasház alkalmazottai vették észre, hogy az idősotthonból elszállításra átadott halott még él. Ez a videó is pillanatok alatt letarolta a kínai közösségi médiát.

Még nem sikerült legyűrni a járvány újabb hullámát Kínában

A kínai járványügyi központ legfrissebb, május 2-án kiadott jelentése szerint az ország 15 tartományában és az ottani városokban 384 új esetet jelentettek. Ezzel a járvány tavaszi kiújulása óta a fertőzöttek száma elérte a 16,266-ot, közülük 5690 volt tünetmentes, de fertőzött. A legtöbb esetet továbbra is Sanghajból jelentették, bár az előző hetekhez képest már csökken a napi új esetszám.

Aggasztó viszont, hogy ezúttal Sanghaj azon negyedeiben emelkedett a pozitív esetek száma, amelyeket eddig elkerült a járvány újabb hulláma. Ugyancsak növekvő esetszámról közöltek adatokat Pekingből. A kínai fővárosban éppen egy hete teszteltek 20 millió embert, mert előzőleg váratlanul megugrott a fertőzöttek száma.

Kínával kapcsolatos további híreinket ide kattintva olvashatják.

(Borítókép: A koronavírus-járvány miatt védőruházatot viselő dolgozók 2022. május 3-án Shanghajban. Fotó: Bloomberg / Getty Images Hungary)