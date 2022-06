Orbán Viktor szívinfarktusáról posztolt az osztrák köztévé egyik vezetője

Az osztrák újságíró azon háborodott fel, hogy a magyar kormány – az olajembargós, heteken át tartó vita lezárulta után – amiatt lengette be ismét az unió oroszellenes szankciós csomagjának a vétóját, hogy Vlagyimir Putyin támogatójának, Kirill ortodox pátriárkának a vagyonát is be akarták fagyasztani (csütörtökön kiderült, hogy az unió végül a magyar vétó emlegetésének hatására elállt ettől).

A Kronen Zeitung szerint Karl Pachner szerda esti bejegyzésében emiatt azt írta a miniszterelnökről, hogy Orbán Viktor akár szívinfarktust is kaphatna és lemondhatna.

Ezzel összefüggésben felemlegette azt, hogy a miniszterelnök testsúlya nem éppen a legideálisabb, és hogy állandóan „izgalmi állapotban” van (vélhetően többek között a Brüsszelben folytatott harcok miatt). Hozzátette azt is, hogy egész Európa „boldogabb és békésebb” lehetne, és hogy a világ is jobb helyen lenne Orbán Viktor, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök nélkül.

Karl Pachner a bejegyzésben úgy vélekedett, hogy Orbán Viktor csak amiatt akarja zsarolni az uniót, hogy az nem nézi tétlenül a magyar korrupciót, a sajtószabadság és a jogállamiság erodálását. Egyben felháborítónak nevezte, hogy Orbán Viktor „hithű magyar katolikusként” [a kormányfő valójában református – a szerk.] az orosz imperializmusért küzd.

Elnézést kért a bejegyzés miatt, szerinte félreértették

Karl Pachner a bejegyzést később eltávolította, és csütörtök délután egy újabb posztban kért elnézést a megfogalmazása miatt. Azt írta: késő este olvasta a hírt a magyar vétóról, és meggondolatlanul fogalmazott az erre reagáló Facebook-posztjában, amiért elnézést kér.

Természetesen nem kívánom Orbán halálát, annak ellenére sem, hogy néhány Facebook-felhasználó ezt olvasta ki az én szarkasztikus szövegemből

– írta Karl Pacher.

Itt az eredeti bejegyzés

Az osztrák sajtóban megtaláltuk Karl Pachner eredeti, azóta eltávolított bejegyzéséről készített képernyőképet is.

Az ORF-fel kapcsolatban már néhány éve is felvetődött, hogy szerencsés-e az, ha az az osztrák állami műsorszolgáltató munkatársai magánvéleményt fogalmazhatnak meg politikai kérdésekben a közösségi médiában. A mostani eset után ez a vita ismét a terítékre kerülhet.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. április 6-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!