Végrehajtotta első felszállását a legújabb Airbus

Levegőbe emelkedett az első, eddig több mint félezer példányban eladott A321XLR, amely akár 9 órás utak megtételére is alkalmas.

Az Airbus új generációs keskenytörzsű típusának megnövelt hatótávú változata, az A321XLR június 15-én végrehajtotta első felszállását. Az európai gyártó a hamburgi üzeméből repítette a levegőbe a CFM LEAP-hajóművekkel felszerelt példányt.

Az A321XLR méretében ugyanakkora, mint az A321neo, csak nagyobb a hatótávolsága. Az előbbi 8700 kilométert képes megtenni a megnövelt felszállótömegének és a kiegészítő üzemanyagtartálynak köszönhetően, míg az utóbbi csupán 7400-at. Emellett a futóművei is meg lettek erősítve és fékrendszere is – számolt be az Airportal.hu.

Így akár 9 órás utak megtételére is alkalmas lesz leszállás nélkül 180-220 utassal.

Az Airbus tervei szerint 2023-ban szerezné meg a forgalomba állításhoz szükséges tanúsítványt, de ez csúszhat, mivel a gyártó nem tudott pontos céldátumot megadni. Ennek oka, hogy szárny mögötti részen lévő üzemanyagtartályt illetően még jelentős módosításokat írhat elő az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség.

Az új típusból egyébként a Wizz Air is rendelt, így a magyar gyökerű fapados légitársaság belép a hosszútávú diszkont járatok piacára, és akár transzatlanti járatokra is lehet majd számítani. A tervek szerint 2027-re már 47 új A321XLR repül majd a cég flottájában.