Még mindig rozsdabarna a Sajó, tovább kamuzik a szlovák kormány

Orosz Örs, az egységes felvidéki magyar párt, az Összefogás Nyitra megyei képviselője fáradhatatlanul üti a vasat, és az sajnos még nem is csak meleg, hanem tűzforró! A Sajóba továbbra is ömlik az alsósajói Siderit bányából az arzénos szennyvíz, a szlovák kormány minden fogadkozása ellenére. Kedden 11 ezer tiltakozó által aláírt petíciót adtak át Örsék a pozsonyi Környezetvédelmi Minisztériumban, majd sokkoló videót készített az elnyűhetetlen magyar aktivista a még mindig vöröslő Sajóról.

Az Index helyszíni riportban számolt be egy hónappal ezelőtt a Sajót mérgező anyaggal beszennyező környezeti katasztrófáról. Akár sorsszerűnek is felfoghatjuk: az ukrajnai orosz invázióval egy időben, február 24-én kezdett el dőlni az arzénnal, vassal és egyéb nehézfémekkel szennyezett folyadék az alsósajói – már régen bezárt – Siderit vasércbányából a Sajó folyóba, amelyben legalább húsz kilométeres szakaszon kipusztította az élővilágot – a halakat, folyami rákokat, még a mikroorganizmusokat is. Szerencse a szerencsétlenségben: mire a magyar határhoz ér a folyó, a természetes öntisztulás és a felhígulás miatt a mérgezőanyag-tartalom nem éri el az egészségügyi határérték alsó szintjét.

Orosz Örs, az Összefogás nevű felvidéki magyar párt Nyitra megyei képviselője – lelkes környezetvédő, továbbá a gombaszögi nyári tábor motorja és szervezője – az első pillanattól kezdve elképesztő energiával tárja a nagyvilág elé a természeti katasztrófa döbbenetes képeit, és mozgósítja nemcsak a szlovák és a magyar, hanem nemzetközi médiát is. Már a Reuters, az AP és a kínai tévécsatornák is felfigyeltek a Sajó elpusztítására – csak éppen a szlovák kormány tétlenkedik. Örs szerint ennek az lehet az oka, hogy a két illetékes minisztérium, a környezetvédelmi és a gazdasági két egymással rivalizáló párt vezetése alatt áll.

Időközben a környezetvédelmi minisztérium már arról adott hírt, hogy állítólag megoldotta a problémát, és megakadályozta a felszíni vizek beömlését az elhagyott bányába, így nincs már semmi, ami kimosná a mérgező anyagokat, és a kifolyón keresztül bejuttatná a Sajóba. Csakhogy nem ez a helyzet, mert még ha el is fogadjuk a kormány állítását, miszerint elrekesztette a befolyó vizek kétharmadát, a maradék egyharmad továbbra is hordja az arzént és az egyéb nehézfémeket a folyóba. Ahogy azt Orosz Örs legfrissebb videója is bizonyítja, amit csütörtökön készített Alsósajónál:

Hölgyek, urak! Bármennyire is hihetetlennek tűnik, ez most itt nem a Mars felszíne!

Ezekkel a szavakkal kezdődik Orosz Örs videója, amely a Sajó folyót mutatja be alacsony vízállásnál, Alsósajó község határában június 15-én délután. Három nappal az után, hogy a szlovák kormány kinyilatkoztatta, Zajac képviselő úr a helyszínen még egy félrevezető videót is leforgatott, hogy a Sajószennyezést elhárították, megoldották.

Hát így néz ki, amikor egy probléma meg van oldva, ilyen egy egészséges folyó. Azért mutatom élőben, hogy nehogy valaki még megvádoljon, hogy ez egy korábbi felvétel lenne. Nem, ez egy mai felvétel.

A Sajó folyóban a hivatalos szervek szerint is kétharmaddal csökkent a szennyezőanyag-befolyás.

Ez azt jelenti, hogy továbbra is a korábbinak az egyharmada folyik minden percben a Sajóba, azaz naponta nem másfél millió, hanem „csak” félmillió liternyi szennyező anyag.

Nem 4,2 tonna, hanem csak 1,4 tonna vas kerül naponta a folyóba, cinkből is bő féltonna, sőt, arzénból is majdnem két kilogramm. Mindez sajnos lehetetlenné teszi, hogy a Sajó regenerációja, újraélesztése megtörténjék a felső szakaszon.

Szóval, a helyzet továbbra is elkeserítő, és a jelek szerint igenis szükség volt arra az újabb akcióra, amit két nappal korábban, kedden vittek véghez Orosz Örsék – Dr. Varga Tibor és Ján Korpa aktivistával együtt. Ők és a petíciós bizottság a szlovák környezetvédelmi minisztérium pozsonyi épülete előtt. Ezúttal nem Sajóvizet vittek, mint egy korábbi alkalommal, hanem annak a 11407 embernek az aláírását, akiknek elegük van az illetékesek tétlenségéből és a probléma azonnali megoldását követelik teljes erőbedobással dolgoznak azon, hogy a minisztérium végre cselekedjen az ügyben.

Időközben Keresztes László Lóránt, a magyar Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának LMP-s elnöke csütörtökön a pozsonyi parlament környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottságának elnökénél járt, megbeszéléséről online sajtótájékoztatón számolt be. Elmondása szerint még mindig hátráltatják a Sajó szennyezésének megállítását a szlovák kormányon belüli hatásköri viták, és továbbra sem tudható, mikor szűnik meg a folyó hónapok óta tartó szennyezése.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)