Hillary Clinton: Inkább nem hívom ki Joe Bident, zavaró lenne

Hillary Clinton a Financial Timesnak adott interjút, amelyben megkérdezték: a 2016-os választáson szenvedett veresége után el tudja-e képzelni azt, hogy 2024-ben ismét induljon az elnöki tisztségért.

Kizárt dolog. Először is, arra számítok, hogy [Joe] Biden indul majd. Biztos vagyok benne, hogy így fog tenni. És nagyon zavaró lehetne az, ha én kihívnám őt

– fogalmazott.

Joe Biden a gyakorlatban még nem jelentette be, hogy indulna az elnökségért, nemrég azonban az egyik sajtósa is arról beszélt, hogy szerinte megpróbálja majd újraválasztatni magát. Mindeközben a demokraták körében felmerült, hogy nem feltétlenül Biden az, akivel neki kellene vágni a 2024-es választásnak.

A kétkedők azt hozták fel érvként, hogy Joe Biden támogatottsága mélyrepülésben van, hogy az elnök már most is 79 éves, és ha újraválasztják, akkor a következő ciklusa végén már 86 éves lenne. Sokan Kamala Harris alelnököt tekintik Biden lehetséges utódjának elnökjelöltként, de a demokraták közt sokan őt sem kedvelik, így még az is elképzelhető, hogy inkább egy teljesen másik jelölt után néznek.

Hillary Clinton az interjúban azt is elmondta, hogy szerinte Donald Trump is ismét meg fogja magát mérettetni az elnöki címért, mivel nem tudná elképzelni, hogy kinek lenne esélye kihívni őt a republikánusok közül.

(Borítókép: Hillary Clinton 2015. június 14-én. Fotó: Scott Olson / Getty Images via AFP)