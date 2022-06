Orbán Viktor: Kezdünk

Kezdődik az EU–Nyugat-Balkán-csúcs, amelyre szerdán Orbán Viktor miniszterelnök is elutazott. A miniszterelnök közösségi oldalán bejelentkezett, röviden üzent.

Indul az EU-csúcs – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, aki már Brüsszelben van.

Kezdünk

– írta röviden bejegyzésében Orbán Viktor.

A kétnapos üléssel kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azt írta, hogy csütörtökön az európai állam-, illetve kormányfők először a nyugat-balkáni vezetőkkel találkoznak. Ezután az Európai Tanács ülése következik, amelynek középpontjában az áll, hogy az EU bővítésének kérdése újra aktuálissá vált.

Facebook-oldalán Orbán Balázs kifejtette: egészen eddig a Nyugat-Balkán államai álltak a legközelebb az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz, az Észak-macedón Köztársasággal, Montenegróval és Szerbiával is elkezdődtek már a tárgyalások. Az EU-hoz való tényleges csatlakozásuk továbbra is elhúzódik, az ukrán–orosz háború azonban most új lendületet adhat a Horvátország csatlakozása óta lelassult bővítéspolitikának.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. május 30-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)