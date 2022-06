Az Il-76-os teherszállító repülőgép a Moszkvától 200 kilométerre délkeletre fekvő Rjazan városában zuhant le, a Mihajlovszkoje autópálya közelében – közölték a katasztrófavédelem illetékesei. A hírek szerint a gép – amely az uráli Orenburg városából az ukrán határon fekvő Belgorodba tartott – akkor gyulladt ki, amikor a pilóta megpróbált leszállást végrehajtani a városban.

– idézett a TASZSZ állami hírügynökség egy meg nem nevezett tisztviselőt.

Később a halálos áldozatok száma négyre emelkedett, közölték a TASZSZ-szal a hírügynökség meg nem nevezett forrásai.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a kiképzési repülésen részt vevő repülőgép hajtóműhiba miatt zuhant le. A tárca közlése szerint a sérült utasokat különböző sérülésekkel kórházba szállították. Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának regionális kirendeltsége arról tájékoztatott, hogy a baleset következtében nem történt pusztítás az infrastruktúrában.

