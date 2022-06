Két ember meghalt, miután egy autó lezuhant a harmadikról

A balesetben a NIO egyik munkatársa és az egyik társvállalatuk munkatársa halt meg, közölte a kínai cég. Az eset helyi idő szerint szerdán 17:20 körül történt. A halálos áldozatok a járműben tartózkodtak, amikor a kocsi az úttestre zuhant.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ