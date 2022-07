Pusztító vihar Lengyelországban: 46 ezer háztartás maradt áram nélkül

A tűzoltóság szóvivője szerint 3700 bejelentést kaptak szombat reggelig. Elmondása szerint az ország északi részén fekvő Chojnice településen történt a legkomolyabb eset, ahol egy kidőlő fa ráesett egy autóra, amelyben öten ültek, közük két gyerek. A bajbajutottakat a tűzoltóknak sikerült kiszedni az autóból, de sérüléseik miatt valamennyiüket kórházban ápolják – írja az MTI.

A rossz idő következtében 1338 vonat késett Lengyelországban. A heves esőzés és az erős szél miatt több sátortábort is ki kellett üríteni, az ország északi részén pedig egy jelentős, szabadtéren tartott zenei koncert szakadt félbe. Az ugyancsak észak-lengyelországi Słupskban egy erős széllökés leszakította a 15. századi templom tornyát, súlyosan megrongálva az épület tetejét.

A heves vihar komoly kellemetlenséget okozott Magyarországon is. A most zajló Balaton Soundon a heves esőzés miatt nemcsak Majkáék fellépése maradt el, hanem Marshmellóé is. A teljes fesztivált fel kellett függeszteni a vihar elmúltáig.