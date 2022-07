Veszélybe kerültek az alapvető olasz ételek

Ha nem esik hamarosan az eső, akkor az olívabogyó-termés drámaian csökken.

Olaszország öt északi régióban rendkívüli állapotot hirdetett ki. A legnagyobb mezőgazdasági szakszervezet, a Coldiretti szerint Olaszország mezőgazdasági termelésének több mint 30 százaléka van veszélyben.

A Pó-síkságon, ahol Olaszország terményeinek egyharmadát termesztik, a gazdaságok fele, valamint a sárgabarack, az őszibarack és a körte is veszélyben van – írja az Independent.

Ha nem kezd esni az eső, három olasz élelmiszernek is búcsút inthetünk

A hét elején Stefano Patuanelli olasz mezőgazdasági miniszter a régióról szólva figyelmeztetett: a gyümölcs-, zöldség-, paradicsom- és gabonatermesztésről, különösen a kukoricáról és a rizsről van szó, valamint a régió híres parmezán sajtját és sonkáját előállító tenyészetekről. Az élelmiszer-ellátási problémák várhatóan tovább súlyosbítják a megélhetési válságot, és az ágazati szakértők súlyos áremelkedést jósolnak. Az olasz olívaolaj-termelés 20-30 százalékkal csökkenhet a tavalyi évhez képest.

Walter Zanre, a Filippo Berio olívaolaj-specialista brit ügyvezető igazgatója elmondta:

hacsak nem esik hamarosan eső, az olívabogyó-termés drámaian lecsökken.

Dél-Olaszországgal szemben Észak-Olaszország nincs hozzászokva az aszályos körülményekhez, és nem áll rendelkezésére az ország más részein a forró és száraz időjárás ellen alkalmazott öntözőrendszer-hálózat.

Az északolasz területeket sújtó szárazság már több alkalommal is éreztette hatását a gyakorlatban. Legutóbb a parmezán gyártása került veszélybe emiatt, de volt már példa arra is, hogy a kiszáradóban lévő Pó medréből második világháborús relikviák kerültek elő. Az egyik városban pedig már a fodrászokat is kötelezték arra, hogy spóroljanak a vízzel a hajmosásnál.

