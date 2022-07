A WHO megkongatta a vészharangot, berobbanhat a koronavírus Európában

Gyorsítani kell az oltási kampányt az európai országokban, és ismét be kell vezetni a maszkviselést, mert az utóbbi időben nőni kezdett a koronavírus-fertőzések száma Európában – mondta Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója.

A szakember a Reutersnek adott interjúban arról beszélt, hogy az omikron BA.5 nevű alvariánsa áll az esetszám növekedése mögött, és

ha most nem cselekednek az európai országok, akkor később ennél sokkal szigorúbb lépésekre fognak kényszerülni.

Hans Kluge arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai régióban (ennek egyébként összesen 53 ország a része, köztük például Oroszország és számos ázsiai ország is – a szerk.) a múlt héten már majdnem hárommillió új esetet jelentettek, ami a világon regisztrált esetszámnak körülbelül a felét jelenti. Azt is hozzátette, hogy a kórházi esetek száma egy hét alatt megduplázódott, és most már hetente körülbelül 3000-en halnak meg a betegségben a régióban.

„Folyamatosan nő az esetszám azokban a társadalmakban, amelyek szinte ugyanúgy működnek, mint ahogy eddig tették” – idézte a Reuters Hans Klugét, aki ezután arra szólította fel az országokat, hogy

kezdjék meg a negyedik oltások beadását, valamint írják elő a maszkviselést.

„Nem hiszem, hogy a társadalmak készen állnának arra, hogy elrendeljék a lezárásokat ” – mondta ezután Hans Kluge, arra utalva, hogy súlyos következményei lehetnek annak, ha nem sikerül időben megállítani a koronavírus terjedését.

