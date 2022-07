Kiadták a figyelmeztetést, medvék ólálkodnak Tusnádfürdőn

A romániai mobilszolgáltatók pushértesítésben hívták fel az ott tartózkodó emberek figyelmét arra, hogy medvék ólálkodnak a térségben. Az üzenetet román és magyar nyelven is kiküldték.

Közleményükben azt írták: egy medve és két bocs jelenlétét jelezték Tusnádfürdőn, a Morii utcánál. Azt kérték az emberektől, hogy kerüljék el a környéket, és hogy ne hagyják el a lakásukat. Emellett megjegyezték, hogy maradjanak távol a medvétől, ne fényképezkedjenek vele, és ne is etessék.

Óvja a háztartásban lévő állatokat, de ne tegye ki veszélynek magát

– tették hozzá.

Egy ott lévő beszámolója alapján egyszerre sípolt maximum hangerőn, és berregett mindenkinek a telefonja, amikor az értesítést megkapták. Állítólag az emberek nem ijedtek meg, mivel a medvék jelenléte megszokott a térségben.

Fokozott biztonsági intézkedések mellett kerül sor a 31. Bálványosi Szabadegyetemre Tusnádfürdőn, ahol Orbán Viktor miniszterelnök a tervek szerint beszédet tart szombaton. A szervezők mindent megtesznek azért, hogy a medvék ne zavarják meg az emberek nyugalmát. Tusnádfürdőn több medvetámadás is történt az elmúlt években, de a túlszaporulatot most már tilos kilőni, így más eszközökkel kell távol tartani az állatokat az eseménytől. Két anyaállatot a bocsaival már el is szállítottak Tusnádfürdő környékéről – tudta meg a Blikk.

Az egész rendezvény, így Orbán Viktor beszéde alatt is vadőrök dolgoznak a tábor területén, biológusok és egy speciális önkormányzati csapat is vizsgálja a vadállatok mozgását – közölte a polgármesteri hivatal a lappal.

Nem lőnének ki állatokat

A kormányfő védelmét ellátó Terrorelhárítási Központ nem készül állatkilövésre, a TEK tájékoztatása szerint a helyi szakembereknek kell résen lenniük.

Szükséges kiemelni, hogy a személyvédelem biztosítása viszonosság alapján a fogadó ország feladata, amely köteles a védett személy védelmének, szabadságának és méltóságának, illetve a védett delegáció mozgásának és közlekedésének veszélyeztetettségnek megfelelő biztosítására

– közölte a kommunikációs osztály.