Donald Trump három órán át tétlenül nézte a Capitolium ostromát

Trump egy étkezőasztalnál ült, és a televíziót nézte, ahol élőben közvetítették a tavaly január 6-ai eseményeket, miközben gyermekei és legközelebbi tanácsadói is hiába kérték, hogy vessen véget az erőszaknak – ezt mondta Elaine Luria demokrata képviselő. A kongresszusi meghallgatáson azt is elhangzott, hogy Trump legidősebb fia, Donald Trump Jr. is azt írta, hogy

Azonnal el kell ítélnie ezt a hülyeséget.

Trump Jr. ezt Mark Meadowsnak, a Fehér Ház akkori kabinetfőnökének írta, hozzátéve azt is, hogy apja teljes eddigi munkája veszhet kárba, ha rosszabb lesz a helyzet.

Donald Trump végül 187 perccel később reagált, és egy videoüzenetben arra kérte az embereket, hogy térjenek haza. Adam Kinzinger, a különbizottság egyik republikánus képviselője szerint Trumpnak egyáltalán nem állt érdekében megfékezni a feldühödött embereket.

A tömeg meg akarta valósítani Trump elnök úr céljait, persze, hogy nem lépett közbe

– jegyezte meg Kinzinger.

Matthew Pottinger, Trump nemzetbiztonsági tanácsadójának egyik helyettese, valamint Sarah Matthews, a sajtófőnök helyettese is szemtanúja volt az eseményeknek. A támadást követő órákban mindketten felmondtak. Matthews a meghallgatáson megjegyezte: ha az elnök bármit is akart volna mondani, azonnal megtehette volna, hiszen percek alatt össze tudták volna csődíteni a sajtót.

A meghallgatások a mostani ülés után szeptemberben folytatódnak. A hét demokrata párti és két republikánus képviselőből álló különbizottság egy éve vizsgálódik a támadás ügyében, és eddig több mint ezer tanút hallgatott meg, illetve több tízezer dokumentumot gyűjtött össze.

A támadás ügyében eddig több mint 850 ember ellen emeltek vádat, és 325 beismerő vallomás született.

Mint ismert, Capitolium ostromában öten meghaltak és sokan megsebesültek, köztük legalább 140 rendőr. Az események miatt késett Joe Biden elnök választási győzelmének hitelesítése. A zavargásokban résztvevők nagy része – miként Donald Trump is – nem ismerte el a republikánus elnök választási vereségét, és csalást emlegetve azt követelte, hogy ne hitelesítsék a választási eredményt.

Trump ismét jelöltetné magát

Trump továbbra is népszerű a republikánus szavazók körében, és fontolgatja, hogy 2024-ben újraindul az elnökválasztáson. A politikus tagadja felelősségét a 2021. január 6-ai eseményekért, és továbbra is azt állítja: széleskörű választási csalás miatt szenvedett vereséget a 2020-as elnökválasztáson.

Ugyanakkor egy felmérés szerint a különbizottsági meghallgatások kezdete óta a republikánusok között nőtt azok aránya, akik úgy gondolják: Trumpot legalább részleges felelősség terheli a támadás miatt.