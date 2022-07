Amerikai vadászrepülőkkel támadhatja az orosz hadsereget Ukrajna

Néhány napja arról érkezett hír, miszerint az Egyesült Államok és szövetségesei azt fontolgatják, hogy ukrán pilótákat képezzenek ki, ezzel hosszú távon segítve Kijevet, hogy kiépítse az ország légierejét. Charles Q. Brown, az amerikai légierő vezérkari főnöke elismerte, hogy tárgyalásokat folytatnak az ügyben, de döntés még nem született.

Hosszú távú tervet kell készíteni arról, hogy hogyan építsék fel a légierejüket, és milyen légierőre lesz szükségük a jövőben

– fogalmazott a vezérkari főnök.

Ukrajna korábban modern légvédelmi fegyvereket kapott nyugati szövetségeseitől, amivel meg tudta akadályozni, hogy Oroszország a sokkal fejlettebb légierejével felülkerekedjen az országon, emlékeztet a Guardian.

A jelek szerint pedig az USA most már kész megnyitni az ajtót a vadászrepülőgépek Ukrajnába juttatása előtt. Ez akár fordulópontot is jelenthet a háborúban, Ukrajna már jelezte is, szívesen alkalmazna amerikai vadászgépeket, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bízik abban, hogy hozzájuthat néhány F–15-öshöz és F–16-oshoz.

John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője mindenesetre elmondta, a Pentagon vizsgálja annak lehetőségét, hogy vadászgépeket juttasson Ukrajnának. Hozzátette, az ezzel kapcsolatos tárgyalások még a korai szakaszban járnak.

Az ukrán pilótákat először is ki kellene képezni a vadászgépekre, a kiszolgáló személyzetet pedig fel kellene készíteni a repülők szakszerű karbantartására. Ez nem olyasmi, amit egyik pillanatról a másikra meg lehet valósítani, hosszabb időt vesz igénybe az ukrán légierő felkészítése

– idézte John Kirbyt a Bloomberg.

Pénteken egyébként az Egyesült Államok további 270 millió dolláros katonai segélyt hagyott jóvá Ukrajnának, így Kijev négy új HIMARS-rakétarendszerhez is hozzájut, közölte a Guardian.

(Borítókép: Egy F-16-os vadászrepülőgép. Fotó: Ethan Miller/Getty Images)