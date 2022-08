Mozgósítás van, pánik nincs – egy magyar fiatal beszámolója Tajvanról

Ezúttal az amerikaiak túl messzire mentek Peking szerint. Nancy Pelosi dél-kelet ázsiai körútja, amelynek egyik állomása a sziget fővárosa, Tajpej, olyan lépés, amely a kínaiak szerint átmegy egy vörös vonalon, amit az amerikaiak nem léptek még át. Bár hozzá kell tenni, nem tudni, ki hozott ilyen döntést, hogy Tajvant is fel kell keresni, hiszen Pelosi a Fehér Háztól független.

Salát Gergely szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy alacsonyabb rangú amerikai képviselő látogatása nyomán is valamiféle erődemonstrációba kezdenek. Nincs ez másként most sem, viszont arra fel kell hívni a figyelmet, hogy a kínaiak semmi olyasmit nem követtek el az utóbbi időben, ami indokolná, hogy az amerikaiak miért most kezdik el húzkodni a bajszukat.

Az amerikaiak még egyet csavartak a dolgokon, mert kedden délután kiderült, hogy Nancy Pelosi nemcsak egy villámlátogatást tesz, hanem a létező legfontosabb tajvani politikusokkal is tárgyal, így Caj Jing-ven elnök asszonnyal, a védelmi miniszterrel és a nemzetbiztonsági főnökkel is. Ez pedig azért fontos, mert ebben a kérdésben nem szerencsés olyan helyzetbe hozni a kínai legfelső vezetést, ami arcvesztést jelentene a számukra, és akkor a csorbát azonnal ki kellene köszörülni. Másfelől pedig ősszel tartják a Kínai Kommunista Párt soron következő kongresszusát, amire már folyik a kínai belpolitikában az erőteljes helyezkedés.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője szerint egyértelmű, hogy az elmúlt évtizedben Kína tengeri nagyhatalommá vált, és most ennek megfelelően is viselkedik a Dél-kínai-tengeren. Hadgyakorlatokat tart, számos szigetet követel a magáénak. Tajvan esetében már 70 éve élnek azzal a tudattal, hogy a sziget de facto önálló, semmi sem sürgeti őket, az idő nekik dolgozik.

A most kialakult helyzetért az amerikaiak a felelősek.

Az amerikaiak provokálnak, a kínaiak csak reagálnak – teszi hozzá a szakértő. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy Tajvan és Kína között nem Észak- és Dél-Korea szintű ellenállás van. Szó sincs erről! A két ország kedélyesen üzletel egymással, rengeteg tajvani üzletember tartózkodik a szárazföldön, működik a turizmus, a cserekapcsolatok, a tudományos együttműködés. Egyedül a politikai kapcsolatok rosszak.

Ez a mostani helyzet azért veszélyes, mert bele lehet a kínaiakat kényszeríteni olyasmibe, amikor egy kínai vezető azt mondhatja, nem fogjuk elengedni a tajvani ügyet, és ekkor tényleg nem kizárt egy összecsapás Tajvan ürügyén.

A legmagasabb fokú a készültség

Volt kollégánk, Buzna Viktor, aki már egy ideje Tajvanon folytat tanulmányokat, az Index megkeresésére azt mondta, hogy a helyiek már rutinosan kezelik a jelenlegi helyzetet. Mindenki tudja, hogy mozgósítás van, a hadsereget a legmagasabb fokú készültségbe helyezték. Előző nap volt egy tervezett polgári védelmi riasztás is, amikor a városban megszólaltak a légvédelmi szirénák, ami azt jelentette ezúttal, hogy mindenkinek haza kellett mennie, és otthon kellett maradni a szirénapróbát követő fél órában, az utcák teljesen kiürültek.

A riasztásról is mindenki kapott mobiltelefonjára előzetesen értesítést. Vannak olyan helyek, ahol az emberek menedéket kereshetnek. Nem óvóhelyek, hanem erre a célra kijelölt pincék, metróalagutak, mélygarázsok és a bevásárlóközpontok felszín alatti részei.

Viszont az is igaz, hogy a fenyegető helyzet ellenére sincsenek az utcák tele rendőrökkel és katonákkal, teljesen normális a forgalom, folyik a hétköznapi élet. Mivel a tájékoztatás alapos és folyamatos, így az emberek tisztában vannak vele, hogy egy újabb nagypolitikai feszültség középpontjába kerültek – teszi hozzá Viktor.

Ha valamilyen háborús konfliktus alakulna ki, akkor a tajvaniak tudják, elég, ha Kína csak körbezárja és blokád alá vonja a szigetet. Ugyanis a szigetország legfeljebb rizsből önellátó, az élelmiszert ugyanúgy importálnia kell, mint az energiahordozókat.

Ha pedig blokád lenne, akkor előbb-utóbb elfogyna az élelmiszer

– hangsúlyozta Buzna Viktor.

A mostani Pelosi-látogatás minden aspektusát lefedi egyébként a tajvani média, amelyet jó ideig az tartott lázban, hogy még a hivatalos programot sem tették közzé. Végül aztán kiderültek a részletek, és nem sokkal később leszállt az amerikai képviselőház elnökét és küldöttségét szállító gép. Válaszul a kínai külügyminiszter azonnal bejelentette, hogy szerinte „egyes amerikai politikusok a tűzzel játszanak Tajvan kérdésében, és ennek biztos nem lesz jó vége!”.

(Borítókép: Katonák a Han Kuang hadgyakorlaton a tajvani Pingtungban 2022. július 28-án. Fotó: Annabelle Chih / Getty Images Hungary)