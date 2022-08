Egyre többen Trump mellett, öngyilkosság lenne szembeszállni

Az Egyesült Államok volt elnöke visszatért a rivaldafénybe. Most is minden hír róla szól. Ő uralja az amerikai közbeszédet, de a híresen kameraérzékeny politikus nem ad élő interjút. Feltehetőleg nem ilyen reality show-ra vágyott. Az eset szokás szerint szélsőségesen megosztja a lakosságot. A hívei áldozatnak tartják, szerintük felháborító az ismételt meghurcolása. Emlékeztetnek arra, hogy a harmadik világban, nem pedig az Egyesült Államokban szokás ellehetetleníteni a leköszönt vezetőt. Arra biztatják Donald Trumpot, hogy minél előbb jelentse be: indul az elnökségért 2024-ben. Trump népszerűsége nő, rajongói szerint biztosan újraválasztják. Az ellenfelei reménykednek, hogy végre nem tud elmenekülni az igazságszolgáltatás elől, rá lehet bizonyítani, hogy törvénytelenül járt el.