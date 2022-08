Elaltatták Freyát, a csónaksüllyesztő rozmárt Norvégiában

Elaltatták a csónakokat elsüllyesztő rozmárt, Freyát Oslóban – jelentették be norvég köztisztviselők vasárnap.

A rozmár azáltal hívta fel magára a nemzetközi sajtó figyelmét még júliusban, hogy a több mint 600 kilós súlyával csónakokra mászott fel a norvég főváros kikötőjében, és többet is elsüllyesztett a járművek közül.

Freya azóta kisebb turistalátványossággá vált, de a hatóságok nem örültek a jelenlétének, mert attól tartottak, hogy az állat veszélyt jelent a közbiztonságra. Emiatt már korábban is felvetették azt, hogy az állatot elaltathatják, és most meg is tették ezt.

A BBC tudósítása szerint az állat azért is volt veszélyes, mert a turisták rendszeresen megpróbálták megsimogatni, még annak ellenére is, hogy a hatóságok ettől óva intették őket. A rozmár egy alkalommal egy nőt is üldözőbe vett és a vízbe üldözött, emiatt a rendőrségnek le kellett zárnia egy kisebb partszakaszt Oslóban. Frank Bakke-Jensen, a norvég Halászati Igazgatóság vezetője ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Az előző héten végzett helyszíni megfigyelések által nyilvánvalóvá vált, hogy a közvélemény figyelmen kívül hagyta azt a figyelmeztetést, hogy a rozmárt nem szabad megközelíteni. Az igazgatóság következtetése szerint fennállt a veszélye annak, hogy az állat kárt okoz az emberekben, miközben az ő jóléte sem volt garantálva ebben a helyzetben.

Frank Bakke-Jensen hozzátette, hogy az utóbbi napokban több lehetséges megoldást is megfontolták – például azt is, hogy az állatot máshova szállítják át –, de ezeket végül épp Freya érdekében vetették el. Hangsúlyozta azt is, hogy az állatot humánus módon altatták el.

A BBC megjegyzi, hogy a rozmárok általában nem szoktak emberre támadni, de már volt arra példa, hogy embert öltek.

2016-ban egy kínai vadasparkban két embert is megölt az egyik állat.

A Daily Mail korábbi cikke szerint mindez úgy történt, hogy egy turista szelfiket készített egy másfél tonnás rozmárral, de az állat egyszer csak megragadta és behúzta őt a víz alá. A turista után ugrott a vadaspark egyik gondozója is, hogy megmentse, de a rozmár végül vele is végzett.

(Borítókép: Freya úszik az oslói Frognerkilen-öbölben 2022. július 20-án. Fotó: Trond Reidar Teigen / Reuters)