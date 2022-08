Így lett gyilkosság gyanúsítottja Hollywood pornókirálya

John Holmes a 70-es években tett szert nagy hírnévre, amikor is több tucat pornófilmben tűnt fel, ám a sikernek volt árnyoldala is. 1981-ben egy gyilkossági ügybe keveredett, amit még a Manson-féle öldökléseknél is brutálisabbnak minősítettek.

Az egykori pornócsászár a hetvenes években a híresztelések szerint legalább tizennégyezer nővel feküdt le, illetve ezernél is több felnőttfilm fűződik a nevéhez. Az ünnepelt filmsztár azonban igencsak lecsúszott a lejtőn, amihez egyrészt a kábítószerhasználata, másrészt az járult hozzá, hogy egy gyilkossági ügy gyanúsítottja lett. A Wonderland-gyilkosságok, amelyekben Holmes is érintett volt, még 1981-ben történtek, és négy áldozattal jártak. A helyszínen látottak alapján pedig még a Charles Manson hívői által elkövetett öldökléseknél is borzasztóbbnak írták le a hatóságok.

Lecsúszott pornószínész lett

Pályafutása kezdetén Holmesnak igencsak futott a szekér, mindene megvolt, amit csak kívánhatott. Híres volt, imádták a nők, és igen jól keresett, mivel a feltételezések szerint jelenetenként ezer dollárt tehetett zsebre. Tény, hogy a hölgyek körében azért volt kifejezetten népszerű, mivel a nemi szervéről, ami az átlagosnál jóval nagyobb volt, ódákat zengtek. A többek között Johnny Wadd művésznéven filmező pornószínész a 70-es évek végére viszont teljesen lecsúszott a lejtőn, és kétes ügyekbe keveredett – írja a Sun.

Kábítószerfüggővé vált, főleg házilag készített crack kokaint fogyasztott, ami impotenssé és ezzel együtt munkaképtelenné tette őt. A drogok azonban csak az első lépcsőfokot jelentették a teljes lecsúszáshoz vezető úton, mivel annak érdekében, hogy szerhez jusson, rabolni kezdett. Mint arról Tom Blake nyugalmazott nyomozó beszámolt, Holmes tulajdonképpen minden olyan ügyben érintett volt, ami kábítószerhez volt köthető. Annak köszönhetően pedig, hogy bekerült az alvilágba, menthetetlenné vált. Csatlakozott a Wonderland Gang nevezetű drogdíler bandához is, akik terjesztették a kokaint szerte Los Angelesben.

1981-re Holmes függősége annyira súlyossá vált, hogy mint arról felesége, Sharon Holmes beszámolt korábban, a családi házukban lévő holmikat is eladta:

Egy hónap alatt teljesen kimerített egy családi hitelkártyát, 48 ezer dolláros adósságot halmozott fel. Eladta az ékszereket, bútorokat és a televíziót is.

Az egykori pornósztár ezt követően a maffiának kezdett el dolgozni, drogot csempészett nekik. Ekkor ismerte meg Eddie Nash éjszakaiklub-tulajdonost, Los Angeles drogbáróját, akinek kifejezetten imponált az, hogy Holmes híresség volt, így gyakran lógtak együtt. Főleg Nash hollywoodi lakásán, ahol kábítószert fogyasztottak és vad orgiákat tartottak. Holmes kezei közül azonban egyre inkább kezdett kicsúszni az irányítás, függősége csak még súlyosabb lett, ahogy kétségbeesésében ő is még erőszakosabbá vált. Megesett, hogy a kiskorú Dawn Schillert – akinek mondhatni a stricije volt, és viszonyt is folytatott vele – ajánlotta fel Nashnek, hogy kábítószerhez jusson, majd amikor hazaért, megverte.

Véget ért a karrierje

1981-ben John Holmes karrierje már teljesen derékba tört, és árnyéka sem volt régi önmagának. Egyre közelebbi kapcsolatba került a Wonderland Ganggel, akikkel együtt lógott hollywoodi otthonukban, azonban 1981 nyarán rejtélyes módon a banda négy tagja meghalt. A megölésükkel pedig bűnrészesként Holmest vádolták. Ahogy Mike Sager, aki sokat foglalkozott az üggyel, beszámolt, a férfi a banda tagja is volt, meg nem is.

Eleinte az emberek elfogadták őt, mert híresség volt, de egy idő után rájöttek, hogy ő is csak egy kábszeres

– fejtette ki Sager, ahogy azt is megjegyezte, a Wonderland Gang tagjai valószínűleg megelégelték, hogy semmi hasznát nem veszik Holmesnak, aki csak azért van velük, hogy a kábítószerüket fogyassza. Ekkor a férfi azt eszelte ki, hogy Eddie Nasht, aki jó barátja volt, kínálja fel tálcán nekik. Holmes ráadásul tetemes összeggel tartozott a banda vezetőjének, Ron Launiusnak, így mindenképp villantania kellett.

A Wonderland Gang így kitervelte, hogy megrohamozzák Nash házát, és minden pénzt, illetve drogot elvesznek tőle. Holmes feladata annyi volt, hogy menjen át hozzá, és hagyja nyitva a hátsó tolóajtót, hogy a tolvajok éjszaka besurranhassanak. Erre 1981. június 29-én került sor, a razzia során minden kábítószert, ékszert és pénzt elloptak tőle. Nash akkor kezdett el gyanakodni Holmesra, amikor meglátta, hogy az ágya alatt lévő padlószéfet is kirámoltak, aminek létezéséről nagyon kevesen tudtak – bár tény, hogy a razzián Holmes nem vett részt. A drogbárót túszul is ejtették, és arra kényszerítették, hogy az életéért könyörögjön, amit a későbbiekben kifejezetten megalázó helyzetnek írt le.

Ahogy arra Dawn Schiller visszaemlékezett, a rablást követően Holmes egy bőröndnyi droggal tért haza közös otthonukba. Ekkora már a fiatal lány is függő volt.

Bejött a bőröndjével, és kinyitotta. Ez volt a legnagyobb kokainkupac, amit valaha láttam életemben

– mondta Schiller.

Csúnya lebukás

Holmes végül annak köszönhetően bukott le, hogy a razzia másnapján Nash ékszereit viselte, amit ki is szúrt a drogbáró egyik barátja, majd szólt neki. 1981. július 1-jén, amikor Holmes gyanútlanul beült a kocsijába, fegyvert nyomott a nyakához egy férfi, majd felszólította, vezessen. A pornókirály Nash egyik csatlósának tartotta őt, és mindent bevallott neki, köztük azt is, hogy részt vett a rablásban. A drogbáró ezt követően bosszúból gengsztereket küldetett a Wonderland Gang főhadiszállására, őket Holmes szállította oda. Nagy leszámolás történt, mivel Ron Launiust, Billy Deverellt, Joy Audrey Gold Millert és Barbara Richardsont is holtan találták a helyszínen.

Mire a pornókirály hazaért, már a csapból is a gyilkosság híre folyt, amitől barátnője, Dawn Schiller teljesen megrémült. Ahogy arról egy dokumentumfilmben beszámolt, tudta, hogy valami nincs rendben. Holmes kimerültnek tűnt, majd bevett egy pár válium tablettát, és lefeküdt aludni, de végig forgolódott, illetve azt kiabálta, hogy: mindenütt vér van.

A nyomozók szerint a Wonderland Gang otthonában eléjük táruló látvány borzalmasabb volt, mint a Manson-féle szekta tagjai által, 1969-ben elkövetett Tate-LaBianca gyilkosságok helyszínén látottak. John Holmest végül letartóztatták a rendőrök, de sikerült megszöknie Dawnnal. Először a férfi testvérénél telepedtek le Montanában, majd Floridába költöztek, ahol Holmes prostitúcióra kényszerítette barátnőjét. A lánynak azonban sikerült elmenekülnie, majd tálcán kínálta fel a pornókirályt a zsaruknak. A hatóságok kezére jutott a későbbiekben Nash is, akit szintén a gyilkosságokkal hoztak összefüggésbe.

Szerencséje volt

John Holmest négyrendbeli gyilkossággal vádolták meg. A férfi amiatt került a gyanúsítottak közé, mivel megtalálták az ujjlenyomatát a helyszínen. Ron Cohen Los Angeles-i ügyész visszaemlékezése szerint a jelek arra utaltak, hogy Holmes az ágyrácsot tartotta, miközben az ágyon fekvő áldozatot verte a jobb kezével. Az ügyvédei azonban a tárgyalásokon azzal érveltek, hogy a pornókirály is csak egy áldozat volt, illetve nem követett el fizikai erőszakot, így felmentették. Holmes a megnyugtató ítélet után felkereste korábbi kedvesét, Dawnt is, hogy kezdjenek új életet együtt, ám neki addigra már elege lett a férfiból. Holmes így újra visszatért a pornózáshoz, amit az 1988. március 13-án AIDS-betegség miatt bekövetkező haláláig űzött.

A Wonderland-gyilkosságokkal kapcsolatban máig sok a megválaszolatlan kérdés, ami részben azért is alakult így, mivel Holmes egyáltalán nem akart együttműködni a hatóságokkal. Feleségének, Sharonnak viszont annál többet árult el. Mielőtt 1981 júliusában meglátogatta Dawnt, a férfi megállt Sharon otthonánál, hogy zuhanyozzon és pihenjen. Mint arra Sharon visszaemlékezett, férjét vér borította, majd beszámolt neki arról, hogy a szeme láttára gyilkoltak meg négy embert.

Elmondása szerint a falhoz lökték, és ott tartották, miközben az általa odavitt három ember közül ketten követték el a gyilkosságot. Kérdeztem: »Szóval ott álltál, és csak néztél?' Erre azt mondta: igen«

– fejtette ki Sharon, akinek Holmes elmondta, az áldozatokat nem tartotta a barátainak, csak mocskos embereknek, ahogy azt is megjegyezte, választania kellett: vagy ők, vagy ő él tovább.

