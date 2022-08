112 kilométer per órával repesztett egy e-rolleres Brüsszel utcáin

Rendőrségi információk szerint a rolleres több alkalommal cikázott az autók között 70, valamint 80 kilométeres sebességet meghaladva.

A hatóságok azt is közölték: idén már több mint ezer elektromos roller vezetője bizonyult szabálytalannak. Az ellenőrzések tanúsága szerint már egy kisebb technikai átalakítás is lehetővé teszi, hogy ezek a járművek akár óránként 100 kilométeres sebességnél is gyorsabban haladjanak.

Belgium – ahol az elektromos rollerek már a legtöbb város közösségi közlekedésének is részét képezik – július elsejétől országosan érvényes szabályozást vezetett be ezen közlekedési eszközök használatára. Ennek értelmében a rollerek legfeljebb óránként 25 kilométeres sebességgel közlekedhetnek, és csak 16 éven felüliek használhatják őket. A rollereket egyszerre csak egy ember használhatja, utast szállítani tilos.

A szabályok bevezetését elsősorban a balesetek számának növekedése indokolta. 2019-ben 59 rolleres balesetet regisztráltak, de ez a szám 2021-ben már 1022-re emelkedett, és közülük több halálos kimenetű volt. A közúti biztonságot értékelő friss felmérés szerint a rollereseket érintő, személyi sérüléssel járó balesetek száma idén már eddig több mint háromszorosára nőtt országszerte, 96-ról 296-ra emelkedett, írja az MTI.

Magyarországon egyes becslések szerint nagyságrendileg 50 ezer darab e-roller van használatban. A Jövő Mobilitása Szövetség ezért Jól átgondolt, előretekintő és a városi közlekedés várható változásait szem előtt tartó, átfogó szabályozást sürget az ilyen típusú járművekre.

A baleseti intézet adatai szerint az elektromos rollert használók több mint negyede ittasan, több mint fele pedig éjszaka sérül meg. A KRESZ vonatkozó módosításáról már 2021-ben született egy tervezet, ám hogy hol tart annak elfogadása, azt a Technológiai és Ipari Minisztérium nem árulta el. Annyit azonban közöltek, hogy „az említett eszközök közlekedésére vonatkozó előírásokat elkülönítve határozná meg“, vagyis önálló jármű-kategóriában gondolkodnak.