Ezért tűnnek el a filmek és sorozatok az HBO Maxról

2021 elején még arról szóltak a hírek, hogy lassan-lassan, de közeledik hozzánk az egyik legígéretesebb streamingszolgáltató, az HBO Max. Be is léptek a hazai piacra, még magyar tartalmakat is előállítottak, azonban 2022 áprilisában fordult az amerikai médiapiac, és egy nagy cápa bekapta az HBO Maxot. Ez volt a pillanat, amikor lezárult a folyamat, és a Discovery megvette a WarnerMediát.

Az új cég a Warner Bros. Discovery lett. A felvásárlást követően azonnal új vezetés került a cég élére, ami egyértelművé tette, hogy valamilyen formában egyesíteni fogja a streamingfelületeit, az HBO Maxot és a Discovery+ szolgáltatásait. Az új vezérigazgató, David Zaslav keménykezű médiavezetőként ismert, aki nem sokat lacafacázik. Az egyesülés nyomán ugyanis az új vállalat egy 55 milliárd dolláros adóssághegyet is átvett. Ezt pedig mindenáron el akarják tüntetni.

Zaslav már az elején jelezte, hadat üzen minden olyan készülő vagy tervezett tartalomnak, amely nagyon drága, vagy a sikere esetleg bizonytalan lehet. Így halt el például J. J. Abrams sci-fi-sorozatterve, a Demimonde is. Zaslav eleve azért vette át az irányítást, hogy spóroljon, és mindenáron csökkentse az adósságot. Indításként rögtön azt ígérte a befektetőknek, hogy 3 milliárd dollárt lefarag a médiavállalat költségeiből. És tényleg nem viccelt, hiszen indulása után alig egy hónappal – üzleti okokból – megszüntette a CNN+ kísérleti próbálkozását is.

Az új cégvezető egyértelműen arra koncentrál, hogy pénzt generáljon a hagyományos médiabevételekből, így például televíziós reklámokból, kábeltévé-előfizetésekből, mozifilmekből és csak ezeken túl a streamingből. Ellentétben elődjével, Jason Kilarral, aki mindent a streamingre tett fel, és csak abban látta a jövőt a WarnerMediánál.

Három pilléren nyugszik egyébként az új médiacég jövőképe:

költségcsökkentés, változtatás az átfogó tartalomstratégián, szabadulni minden olyan tartalomtól, amelyet az előfizetők nem fogyasztanak.

Kínálatszűkítés a film- és sorozatlistákon

A három pillér természetesen összefügg egymással. Első lépésként elkezdték a regionális kínálat átfésülését, és levenni azokat a sorozatokat, filmeket, amelyeket nem nagyon néztek az emberek, csak a katalógus része voltak.

Ez minden régiót és minden helyi készítésű produkciót érintett,

ezért nem kell semmiféle konteót keresni amögött, hogy nálunk például a A besúgó kikerült a listából, hiszen vele együtt levették a hasonlóan sikeres Aranyéletet is.

A CNN-nek nyilatkozó médiaszakértő, akinek rálátása van az HBO belső ügyeire, azt mondja, hogy bár furcsának tűnhet az a költségcsökkentő lépés, amikor tartalmakat törölnek az HBO Max kínálatából, hiszen azokkal gyakorlatilag nem is kell foglalkozni, elvannak. Viszont azt már kevesen tudják, hogy azok után azonban rendre úgynevezett amortizációs díjat kell fizetni, ez pedig összességében tetemes költség is lehet. Például ezzel a lépésével az HBO Max évente akár 100 millió dollárt is spórolhat, és ekkora adósság mellett az aprópénzért is le kell hajolni.

Julia Alexander, a Parrot Analytics stratégiai igazgatója szerint a streamingplatformoknak jelentős fenntartási költségei vannak.

A kérdés mindig az, hogy egy-egy cím katalógusban tartása többet hoz-e, mint amennyibe kerül a fenntartása?

Ha a válasz egyértelműen nem, és ez a gyengébb vagy nem nézett filmek, sorozatok esetében lehet igaz, akkor levételük a kínálatból végeredményben költségmegtakarítást jelent a cégnek – mutat rá a szakember.

Már június végén összeszedte a Sorozatjunkie, hogy mit kaptak le a nálunk elérhető kínálatból:

Bakelit

Mrs. Fletcher

Futás

Krízisben

A besúgó

Aranyélet

Időbevándorlók

Árnyak

Ruxxx

Dafne és a többiek

Szexi svédek

Kamikaze

Foodie Love

Mi vagyunk a medvék

Talált pénz

Hackerville

Isten hozott Senkiföldjén

Kemping

Sally4Ever

Gösta

Az igazi sztár

Apanapok

Vagy így, vagy úgy

Eszmélet

Gombik

Villámmacskák akcióban

Itt és most

Persze az új vezérigazgató nem csak a kínálatszűkítést használja a költségek csökkentésére. Ha két nagy médiacég összeolvad, akkor mindig törekszenek a párhuzamosságok megszüntetésére. Ennek lett eredménye, hogy eddig nagyjából ezer embert tettek utcára, például a felduzzadt salescsapat 30 százalékától is elköszöntek.

Merre tovább, Warner Bros. Discovery?

Zaslav augusztusban aztán bejelentette, hogy új szolgáltatásban egyesülnek majd az HBO Max és a Discovery Plus tartalmai. Az igazgató szerint az új platform kiváló lesz, és egy ingyenes, hirdetésekből finanszírozott streamingszolgáltatás bevezetését is tervezi. Az új szolgáltatás 2023 nyarán indul, és 2025-re 130 millió előfizetőre számítanak a mostani 92 millióval szemben.

A Hollywood Reporter beszámolója szerint az új szolgáltatás nevét még nem árulták el, annyit viszont tudni, hogy először az Egyesült Államokban, utána Latin-Amerikában indul el, majd 2024-ben Európában és más piacokon is elérhető lesz.

Persze mindezzel együtt felmerül az emberben a kérdés, hogy a streamingszolgáltatás célja eredetileg az volt – és ez vonzotta be az előfizetők nagy tömegét –, hogy a néző mindig azzal a biztos tudattal ül le valamit megnézni, hogy a szolgáltatás katalógusában mindig elérhető marad minden tartalom, különösen az eredeti gyártású produkciók. Nos, úgy tűnik, ez a tétel mára megbukott, hiszen más szolgáltatók is vesznek ki tartalmakat saját kínálatukból, mert hát üzlet ez, méghozzá nagyon kemény üzlet. Ha valami nem megy, akkor ne vigye feleslegesen a pénzt.

Ahogy a Kreatív írta, felmerül a kérdés, hogy később máshol felbukkanhatnak-e ezek a sorozatok, de erre egyelőre nincs konkrét válasz. Az Aranyélet esetében például már előfordult, hogy az HBO a TV2-nek értékesítette a lineáris jogokat, azaz a tévécsatorna a streamingpremier után adta le például az Aranyélet első évadát. Ez a későbbiekben akár „menekülőút” is lehet a most leszedett produkcióknak, de biztosat senki sem tud.

