Íme a vadiúj orosz szupertank, amely még az orosz hadseregnek sem kell

Az oroszok komoly erőfeszítéssekkel próbálják exportálni a legújabb fejlesztésű tankjukat, miközben a járműből még az orosz hadsereg is vonakodik újabb darabokat vásárolni.

A 2012 óta fejlesztett T–14 Armata nevű harckocsit 2016-ban még szupertankként harangozták be a sajtóban, és akkor még a nyugati szakértők is attól tartottak, hogy az új orosz tank képes lehet felülkerekedni a NATO-s konkurensein (így például az M1 Abrams, Challenger 2, vagy a Leopard 2-es harckocsikon).

A harceszközt először Szíriában tesztelték éles harci körülmények közt, és azóta már az ukrajnai háborúban is bevetették. Ehhez képest a Business Insider szerint úgy fest, hogy

MOST, A HÁBORÚ KELLŐS KÖZEPÉN PONT AZ OROSZ HADSEREGNEK NEM KELL A HARCKOCSI.

Oroszország eredetileg 2300 darabot rendelt meg az Armatából, és úgy tervezték, hogy 2020-ig az összeset meg is vásárolják a gyártótól (darabonként körülbelül 4 millió dollárnak megfelelő áron). Ehhez képest 2020-ig csak 132 darabot sikerült beszerezniük, és egészen 2025-ig meghosszabbították a határidőt, ameddig a fennmaradó 2168 tankot megvásárolnák (mindeközben pedig az orosz hadsereg inkább elkezdte modernizálni a már meglévő, használatban lévő harckocsikat.

A Business Insider szerint az egyik orosz katonai szaklapban, a VPK-ban egy korábbi cikkben mindezt azzal indokolták, hogy

a harckocsit a benne felhasznált „új technológiák ejtetté túszul”,

mivel egyszerűen túl drágává vált, és a védelmi minisztérium emiatt kényszerült arra, hogy lassítsa az Armaták beszerzését.

Rátukmálnák a külföldi vásárlókra

Mindeközben a Business Insider szerint orosz állami fegyverexportőr vállalat, a Rosoboronexport most azon dolgozik, hogy külföldi vásárlóktól szerezzen megrendeléseket a drága harckocsira. Többek közt az Army 2022 nevű, nemzetközi haditechnikai fórumon is így tettek, ahol ennek a harckocsinak a bemutatóját is megtekinthették az érdeklődök.

Medvedev at #ARMY2022.

Notice the Armata's ammunition pic.twitter.com/j2rgHxNBm2 — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) August 16, 2022

A Rosoboronexport 2021-ben, egy korábbi bemutatón még azt közölte, hogy hat ország érdeklődött a T–14-esek iránt.

Azt nem tudni, hogy azóta más országok is bejelentkeztek-e a drága harckocsiért.

Az viszont biztos, hogy az oroszok hadseregnek nagy szüksége lenne újabb harckocsikra, ugyanis a fegyverraktárakból már a II. világháborús tankok is előkerültek az ukrajnai háborúban.

Az ukránok egyébként már azt is híresztelték a Business Insider szerint, hogy az Armaták gyártása a nyugati szankciók miatt lelassult, mivel olyan elektronikai eszközökre is szükség lenne hozzájuk, amelyet Oroszországban nem tudnak legyártani. Hogy ez valóban így van-e, azt a lap szerint független forrásból nem sikerült megerősíteni (az viszont biztos, hogy jónéhány, az ukrajnai háborúban használt orosz eszközben megtalálták a nyugati technológiát).

(Borítókép: Orosz Armata T-14-es páncélozott harci járművek a győzelem napi katonai parádén Moszkvában 2015. május 9-én. Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)