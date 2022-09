Lengyel miniszter: Magyarország a legnagyobb akadály

Az Európai Unió tagállamainak energiaminiszterei a pénteki brüsszeli találkozón tárgyalták meg az uniós energiaválság kérdését, az energiaárak elszállását, az alacsony árukészletet és a lehetséges megoldásokat is –írja a The First News.

Alapvetően az összes tagállam egyetértett abban, hogy be kell vezetni valamiféle ársapkát az importált földgáz esetében, azt azonban nem szavazták meg, hogy ezt specifikusan az orosz földgázra szabják – közölte Anna Moskwa.

A lengyel miniszter szerint a tagállamok közül tizenkettő ország erősen támogatta azársapka bevezetését, további három pedig támogatta. A tagországok közül a többi ország is valamiféle megoldást szorgalmazott, és mivel nem tiltakoztak, ezért ez akár az ársapka is lehet.

Egyetlen szavazat utasította el az ársapkát, és az Magyarország volt

– fogalmazott az energiaügyi miniszter, hozzátéve, hogy rövidesen megoldást fognak találni a helyzetre, ahogy az uniós gázimportok kérdésére is.