Pokoli emlékezés, 21 éve történt a rémálom

Az áldozatok hozzátartozói és méltóságok vasárnap azokon a helyeken gyűlnek össze, ahol 2001. szeptember 11-én eltérített repülőgépek lezuhantak − a New York-i World Trade Centerben, a Pentagonban és egy pennsylvaniai mezőn.

Országszerte más közösségek is gyertyás virrasztásokkal, vallásközi szertartásokkal és más megemlékezésekkel emlékeznek meg a napról. Egyes amerikaiak önkéntes projektekben vesznek részt ezen a napon, amelyet szövetségi szinten a hazafiak napjaként és a szolgálat és emlékezés nemzeti napjaként − írja a The Washington Post.

A terrortámadás közel 3000 ember halálát okozta, világszerte elindította az Egyesült Államok „terrorizmus elleni háborúját”, és átalakította a nemzetbiztonsági politikát.

Egy ideig a nemzeti büszkeség és egység érzését is felkeltette sokakban, miközben a muszlim amerikaiakat évekig tartó gyanakvásnak, előítéleteknek tette ki, valamint vitát váltott ki a biztonság és a polgári szabadságjogok közötti egyensúlyról.

A támadások hosszú árnyékot vetettek több ezer ember személyes életére, akik túlélték azt, részt vettek a mentésben vagy elvesztették szeretteiket, barátaikat és kollégáikat.

Sekou Siby munkatársai közül több mint 70-en vesztették életüket a Windows on the Worldben, a World Trade Center északi tornyának tetején lévő étteremben. Siby aznap reggel dolgozott volna, de egy másik szakács megkérte, hogy cserélje el vele a műszakját.

A lapnak elmondta, hogy aznap megtanulta, hogy túl fájdalmas dolog kötődni az emberekhez, mert „nem tudod befolyásolni, hogy mi történik velük legközelebb”.

Vasárnap Joe Biden elnök beszédet mond és koszorút helyez el a Pentagonnál, míg a first lady, Jill Biden a pennsylvaniai Shanksville-ben tart beszédet, ahol az egyik eltérített repülőgép lezuhant, miután az utasok és a személyzet tagjai megpróbálták megrohamozták a pilótafülkét, miközben a gépeltérítők Washington felé tartottak.

Kamala Harris alelnök és férje, Doug Emhoff a New York-i Nemzeti Szeptember 11-i Emlékműhöz látogat, de a hagyományok szerint az ünnepségen egyetlen politikus sem mond beszédet. Ehelyett az áldozatok hozzátartozói olvassák fel a halottak nevét.

A felolvasáshoz sokszor személyes megjegyzéseket is fűznek. Számos hozzátartozó azt is fájlalja, hogy a nemzet, amely a támadások után összefogott, azóta szétszakadt. Olyannyira, hogy a szövetségi bűnüldöző és hírszerző ügynökségek, amelyeket 9/11 után úgy alakítottak át, hogy a nemzetközi terrorizmusra összpontosítsanak, ma már a belföldi erőszakos szélsőségesség fenyegetését is ugyanolyan sürgetőnek tartják.

(Borítókép: Terrortámadás érte a World Trade Center ikertornyait 2001. szeptember 11-én New Yorkban. Fotó: Robert Giroux/Getty Images)