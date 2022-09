Külső szakértőt kért fel a bíró a Donald Trump által hazavitt titkos iratok áttanulmányozására

Egy szövetségi bíró csütörtökön elutasította az igazságügyi minisztérium kérését, hogy folytassa a Donald Trump volt amerikai elnök érzékeny kormányzati iratok kezelésével kapcsolatos vizsgálatának egy közelebbről meg nem nevezett, kulcsfontosságú részét, és egy külső választott bírót nevezett ki a volt elnök rezidenciáján múlt hónapban lefoglalt több ezer dokumentum felülvizsgálatára − írta meg a The New York Times.

Aileen M. Cannon bírónő elutasította, hogy feloldja múlt héten kiadott végzésének bármelyik részét, amely megtiltotta a minisztériumnak, hogy a vizsgálat alatt felhasználja a dokumentumokat, amíg a különleges szakértőnek (special master) nevezett döntőbíró el nem végezte a vizsgálatot.

Cannon bírónő tíz oldalas határozatában a Trump jogi csapata által javasolt és a kormány által elfogadott különleges szakértőt nevezte ki: Raymond J. Dearie-t, a New York keleti körzetének szövetségi kerületi bíróságának nyugalmazott bíráját.

Dearie bírónak mostantól joga lesz átvizsgálni azt a több mint 11 ezer iratot, amelyet az FBI augusztus 8-án elszállított Donald Trump Mar-a-Lago-i birtokáról.

Nem jött jól

A lépés nem jött jól az igazságügyi minisztériumnak, ugyanis szinte biztos, hogy jelentősen késlelteti a vizsgálatot, amely arra keres választ, hogy a volt elnök jogtalanul tartotta-e magánál a nemzetbiztonsági iratokat , vagy akadályozta-e a szövetségi tisztviselők többszöri próbálkozását, hogy visszaszerezze azokat.

A minisztérium arra kérte Cannon bírónőt, hogy oldja fel a minősített dokumentumok használatára vonatkozó korlátozásokat, és csütörtöki határidőt szabott a válaszadásra, majd közölte, hogy a fellebbviteli bíróságot fogja kérni a beavatkozásra. A minisztérium most azt tervezi, hogy fellebbez a döntés ellen, és vezető tisztviselői azért találkoztak, hogy megvitassák a beadvány benyújtásának időzítését.

Bár Cannon bírónő végzése győzelmet jelentett Donald Trump és jogi csapata számára, a kormánynak is tett két jelentős engedményt.

Azt mondta például, hogy Dearie bírónak először meg kell néznie a titkosított dokumentumokat, és „ezt követően szükség esetén fontolóra kell vennie a bírósági végzések azonnali kiigazítását”. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy Dearie bíró gyorsan engedélyezi a tételeket, és az FBI ezután újra korlátlanul felhasználhatja azokat a bűnügyi nyomozásban.

Dátumhoz kötötték

Cannon bírónő a végzésében azt mondta, hogy a különleges megbízottnak november 30-ig be kell fejeznie a felülvizsgálatot.

Cannon bírónő pontosította az igazságügyi minisztérium vizsgálatának ideiglenes tilalmát is. Míg a minisztérium nem mutathatja be a lefoglalt dokumentumokat az esküdtszéknek, és nem kérdezhet tanúkat azok tartalmáról, az FBI továbbra is vizsgálhatja „a lefoglalt anyagok korábbi mozgását és tárolását, beleértve a titkosítottnak minősített dokumentumokat is, anélkül, hogy azok tartalmát vizsgálná".

A bírónő a végzésében igyekezett azt is kiemelni, hogy a bírói kar nemzetbiztonsági ügyekben hagyományos vonakodását tartja szem előtt a végrehajtó hatalomba való beavatkozástól. Emellett azt írta, hogy bírósága nem mondhat le „a hozzáférési jogosultságok kérdésének ellenőrzéséről, és nem találja elég meggyőzőnek a kormány érvelését a bemutatott formában”.

(Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök Mar-a-Lago birtoka a floridai Palm Beachben 2022. szeptember 14-én. Fotó: Joe Raedle / Getty Images)