Donald Trump azt terjeszti, hogy Hillary Clinton egy sátánista pedofil, aki gyerekek vérét issza

Kedden saját Truth Social-platformján a volt republikánus elnök újra közzétette azt a képet, amelyen egy Q-feliratú kitűzőt visel, amelyen a „The Storm is Coming” (A vihar közeleg) felirat van.

A QAnon szóhasználata szerint a „vihar” Trump végső győzelmére utal, amikor állítólag visszaszerzi a hatalmat, ellenfelei pedig élő televíziós közvetítésben állnak bíróság elé, és esetleg kivégzik őket − közölte az AP hírügynökség.

Miközben Donald Trump azt fontolgatja, hogy újra indul az elnökjelöltségért, és a félidős választások előválasztásain megerősítette a pozícióit, tettei azt mutatják, hogy távolról sem határolódik el a politikai peremvidéktől.

A közelmúltban több tucat, a QAnonnal kapcsolatos posztot tett közzé, ellentétben 2020-szal, amikor azt állította, hogy bár nem sokat tud róla, nem tudja megcáfolni az összeesküvés-elméletet.

A QAnon közösség hiedelmeiről – miszerint egyedül Trump tudja megmenti a nemzetet egy „sátánista pedofil szektától”, amelynek tagjai, köztük Hillary Clinton, a legfelsőbb politikai elitbe tartoznak – korábban azt állította, hogy nem tud róluk, de megkérdezte:

Ez rossz dolog lenne?. Ha segíthetek megmenteni a világot a problémáktól, hajlandó vagyok megtenni.

Donald Trump legutóbbi bejegyzései között olyanok is szerepeltek, amelyeken bűnözők, pszichopaták és az úgynevezett mélyállam ellen harcoló mártírként emlegette magát.

Az egyik, mostanra törölt augusztus végi bejegyzésében egy „q drop”−ot tett közzé, amely egyike azoknak a rejtélyes üzenőfali bejegyzéseknek, amelyekről a QAnon támogatói azt állítják, hogy a mozgalom ismeretlen alapítójától, egy névtelen, szigorúan titkos hozzáféréssel rendelkező kormányzati alkalmazottól származnak, akit csak Q-ként emlegetnek.

Trump szóvivője nem válaszolt a megkeresésre. Hillary Clinton korábban egyenesen a Q-nak üzent, hogy ne állítsa, hogy gyerekek vérét issza.

Ez fájdalmas nekem és a családomnak

− mondta.

Még ha a posztjai nem is utaltak közvetlenül az összeesküvés-elméletre, Trump népszerűsítette azokat a felhasználókat, akik ezt tették. Az Associated Press elemzése szerint a közel 75 fiók közül, amelyeket Trump az elmúlt hónapban a Truth Social-profilján újraposztolt, több mint egyharmaduk a QAnont népszerűsítette a mozgalom szlogenjeinek, videóinak vagy képeinek megosztásával.

Tízből körülbelül egy tartalmaz QAnon-idézeteket vagy linkeket a profiljuk bemutatkozó részén.

A hónap elején Trump egy QAnon-dalt választott egy pennsylvaniai gyűlés zárásaként. Ugyanez a dal szerepel az egyik legutóbbi kampányvideójában is, és a „WWG1WGA” címet viseli, amely Q követőinek szlogenjeként használt betűszó, a amely a „where we go one, we go all” (ahol egyikünk ott van, ott mindnyájan ott vagyunk) kifejezés rövidítése.

Az Egyesült Államokban egyre több bűncselekményt követnek el, amelyek olyan személyekhez kötődnek, akik támogatásukról biztosították az összeesküvés-elméletet, amely az amerikai hírszerzés tisztviselőinek figyelmeztetése szerint további erőszakos cselekményeket válthat ki.

A QAnon támogatói azok között voltak, akik a 2021. január 6-i sikertelen lázadásban megrohamozták a Capitoliumot.