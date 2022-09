Megmentett egy mosómedvét, őrizetbe vették a rendőrök

Erin Christensenre és mosómedvéjére – akit Rockynak nevezett el – szeptember elején figyeltek fel Maddock városában, amikor a nő magával vitte az állatot egy bárba. A vendéglátóhelyen nem mindenki örült az állat jelenlétének, és bár Rocky nem harapott meg senkit, az egészségügyi hatóságok – a történtekről értesülve – figyelmeztetést adtak ki amiatt, hogy a négylábú akár veszett is lehet.

Rajtuk kívül a rendőrség is akcióba lépett, és a múlt héten őrizetbe vették a 38 éves nőt.

Christensent ugyanis azzal gyanúsítják, hogy törvénytelenül tartotta otthonában az állatot, és ezért akár két év börtönt és 7500 dollár pénzbírságot is kaphat. A nő azzal védekezett, hogy az állatot három hónapja találta rossz állapotban egy út szélén, és azt tervezte, hogy idővel – miután felépül – visszaengedi a szabadba Rockyt.

Az egyenruhások a mosómedvét is „lefoglalták”, hamarosan azonban elaltatták – annak ellenére, hogy Rocky egy vizsgálaton negatív veszettségtesztet produkált.

Az Egyesült Államokban néhány államban – például Floridában – törvényes mosómedvét háziállatként tartani, de Észak-Dakota nem tartozik közéjük – írta a The Guardian. Egy korábbi cikkünkben már röviden írtunk arról is, hogy Calvin Coolidge-nak, az Egyesült Államok 30. elnökének is volt egy Rebecca nevű mosómedvéje.