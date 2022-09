Joe Biden veszélyhelyzetet hirdetett, Dél-Karolina partjaihoz közelít a pusztító vihar

Az amerikai meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a Ian hurrikán életveszélyes partvidéki áradásokkal éri majd el a szárazföldet Dél-Karolina északkeleti részén, az állam délkeleti partvidékét pedig hatalmas széllökések is érhetik. Florida északi területeitől Georgia államon keresztül Dél- és Észak-Karolináig tengeri árhullám érheti el szinte a teljes partvidéket – írta meg az MTI.

Joe Biden amerikai elnök vészhelyzetet hirdetett Dél-Karolina államban, ami szövetségi pénzügyi támogatás folyósítását teszi lehetővé a hurrikán elleni védekezéshez, illetve az azt követő mentési munkálatokhoz. A Nemzeti Gárda egységeit is készenlétbe helyezték.

Folytatódik Floridában a mentés és kárfelmérés, valamint megkezdődtek a helyreállítási munkálatok is. Péntek reggelig tíz, néhány órával később már 21 halálos áldozatot tartottak nyilván a hatóságok, de az állam kormányzója szerint a halálos áldozatok száma ennél jóval több lehet.

Ron DeSantis kormányzó péntek reggeli sajtótájékoztatóján közölte, hogy most a víz- és áramszolgáltatás helyreállítása a legfontosabb, a mentőegységek pedig házról házra kutatják át a romokat. Pénteken a helyi idő szerint reggeli órákban még 1,8 millió háztartásban nem volt áram, és egy teljes megyényi területen nincs vezetékes ivóvíz.

A kormányzó azt is elmondta, hogy a romoktól már 1100 mérföldnyi utat tisztítottak meg. Péntek reggelre ismét járhatóvá vált 800 híd is a két legsúlyosabban érintett megyében. Azok számára, akik nem tudnak visszatérni otthonukba, szállást és étkezést biztosítanak – hangzott el a tájékoztatón, melyen mindenkit óvatosságra intettek. Részletes tájékoztatást kaptak a háztulajdonosok arról is, hogy miként kezdjék el a romok eltakarítását, és hogyan különítsék el a különböző fajta hulladékot és törmeléket.

(Borítókép: Az Ian hurrikán károkat okozott Florida délnyugati részén 2022. szeptember 29-én. Fotó: Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency via Getty Images)