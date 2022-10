Nagy sebességgel hasítja a levegőt a futurisztikus repülő autó

Az autonóm, kétüléses repülő autó 760 kg maximális felszállótömeggel és 560 kg üres tömeggel rendelkezik, maximális repülési sebessége pedig 130 km/óra. A prémium szénszálas anyagból készült és speciális ejtőernyővel felszerelt jármű 35 perces repülést tesz lehetővé.

A vertikális felszállással és landolási képességgel (eVTOL) bíró elektromos jármű intelligens repülésirányító rendszerrel és autonóm repülési képességekkel rendelkezik. A városi személyszállításra tervezett X2 nulla szén-dioxidot bocsát ki.

