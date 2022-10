Mel Gibson is tanúskodik Hollywood legdurvább szexuális ragadozója ellen

Mel Gibson is tanúskodhat arról, hogy mit mondott el neki a Harvey Weinsteint vádló egyik lehetséges áldozat − döntött pénteken egy bíró az egykori filmmogul ellen nemi erőszak és szexuális zaklatás miatt indult perben.

A 66 éves színész és rendező egyike azoknak a tanúknak, akiknek kilétét a Los Angeles-i bíróság nyilvánosságra hozta. A bíró és az ügyvédek eddig szünetet tartottak a tárgyalásban, hogy kiválaszthassák az esküdteket, a tanúkat, és indítványokat tegyenek arról, milyen bizonyítékokat engedélyeznek. A tárgyalás tanúinak listája nem nyilvános − közölte az AP hírügynökség.

Lisa B. Lench bíró úgy döntött, hogy Mel Gibson tanúskodhat masszőrje és barátnője mellett, aki a tárgyaláson Jane Doe #3 álnéven szerepel. Harvey Weinsteint azzal vádolják, hogy szexuális erőszakot követett el a nő ellen.

Ez egyike annak a 11 vádpontnak, amelyek a hetvenéves férfi ellen folyó perben szerepelnek.

Az ügyészek szerint miután 2010 májusában egy kaliforniai Beverly Hills-i szállodában a nő megmasszírozta, a meztelen Weinstein követte őt a fürdőszobába, és a jelenlétében maszturbált. Weinstein ártatlannak vallotta magát, és tagadta, hogy bármilyen, nem közös megegyezésen alapuló szexuális tevékenységet folytatott volna.

Az ügyészek elmondása szerint amikor Gibson véletlenül felhozta előtte Weinstein nevét, a nő traumatikusan reagált, amiből a színész számára világos volt, hogy szexuálisan bántalmazták. Gibson nem emlékezett a beszélgetés időpontjára, de az ügyészség egy másik tanú, Allison Weiner tanúvallomását felhasználja, aki emlékszik arra, hogy 2015-ben Gibsonnal és a nővel is beszélt.

Az esküdtszék 2020 februárjában már egy rendbeli erőszakos szexuális bűncselekmény és egy rendbeli nemi erőszak elkövetése miatt bűnösnek találta Harvey Weinsteint, és tetteiért 23 évnyi börtönbüntetést rótt ki rá, mert 2006-ban erőszakkal orális szexre kényszerített egy televíziós és filmes produkciós asszisztenst.

Ez a második büntetőügy az egykori nagy hatalmú hollywoodi producerrel szemben. Öt évvel a pályafutását lezáró zaklatási botrányának kirobbanását követően Harvey Weinsteinnek újra bíróság elé kell állnia Los Angelesben, öt különböző nőt érintő állítólagos szexuális zaklatás vádja miatt.

Weinstein ügye indította el a #MeToo-mozgalmat

2017. október 5-én jelent meg a New York Times cikke arról, hogy Hollywood egyik legnagyobb hatalmú ura, a The Weinstein Company többszörös Oscar-díjas főnöke, Harvey Weinstein több nőt is zaklatott.

Színészek, egykori kollégák és beosztottak nyilatkoztak arról, hogyan élt vissza Weinstein a hatalmával és kényszerített nőket szexre.

Nem sokkal ezután a New Yorker is közölt egy leleplező cikket a producerről.

Később olyan sztárokat, rendezőket, producereket vádoltak meg, mint Kevin Spacey, Jeremy Piven, Dustin Hoffman, Brett Ratner, Steven Segal, Louis CK, Tom Sizemore, Jeffrey Tambor, Nick Carter, Matt Lauer műsorvezető, Gene Simmons, Paul Haggis rendező, James Franco, Luc Besson vagy David Copperfield. Egészen friss és több évtizeddel ezelőtti esetek kerültek elő, köztük olyan megrázó ügyek, mint a Vészhelyzetből ismert Anthony Edwardsé, aki Gary Goddard producert vádolta meg azzal, hogy 12 évesen megrontotta.

Bálványok dőltek le sorban, létrejött a #MeToo- és a #TimesUp-mozgalom, hogy hangot adjanak a többi, a szórakoztatóiparban dolgozóknál kevesebb figyelmet kapó áldozatnak is. A #MeToo mindenhol téma lett, a politika és a sport világát éppúgy elérte, mint a családi ebédeket. Vitatkoztak róla mindenütt: a közösségi médiában, munkahelyeken, baráti társaságokban. És egyre többen, nem csak nők és már nem csak ismert emberek álltak elő azzal, hogy szexuális zaklatás áldozatai voltak. A Time magazin a csendet megtörőket választotta az év emberének.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.

