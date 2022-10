Az olvadó jég miatt nőhet a járványveszély

Az olvadó jégből kiszabaduló víz, valamint a globális felmelegedés miatt új helyeken megjelenő gazdatestek révén az északi sarkkör jegébe fagyott vírusok kiszabadulhatnak, így akár új járványok is kialakulhatnak.

A Torontói és az Ottawai Egyetem kutatói egy szerdán közzétett tanulmányban arra figyelmeztettek, hogy az északi sarkköri jégolvadással kiszabaduló vírusok miatt nőhet a járványveszély.

Kutatásuk kiindulópontja, hogy a vírusoknak mindenképpen gazdatestre – emberekre, állatokra, növényekre vagy gombákra – van szükségük a szaporodáshoz, és olykor egyik gazdatestről a másikra is át tudnak kerülni, ahogy ezt a koronavírus-járvány esetében megfigyelték.

A kutatók a Kanada legészakibb részén lévő, az északi sarkkörön túli Hazen-tó talajmintáinak elemzésekor arra a következtetésre jutottak, hogy a tóban a vírusok most először találtak új gazdatestre. A kutatás szerint a vírus terjedésének magasabb volt a kockázata a tó Északi-sarkhoz közelebbi részén, ahol nagy mennyiségű gleccservíz folyt bele. Hozzátették, hogy a gleccservíz mennyisége a globális felmelegedéssel egyre nő.

A kutatók nem közölték, hány eddig nem ismert vírustörzset azonosítottak, és egyelőre nem elemezték, képesek-e az azonosított törzsek járványokat okozni – adta hírül az MTI.

Egy esetleges járvány terjedése egyelőre megjósolhatatlan

A melegedő éghajlat miatt a potenciális gazdatestek, például a szúnyogok eddig lakatlan térségekbe vándorolnak, így egy esetleges járvány terjedése egyelőre megjósolhatatlan – közölte Audrée Lemieux, a kutatás egyik résztvevője.

Korábbi kutatások már megerősítették, hogy a gleccserek jegében ismeretlen vírusok lehetnek: 2021-ben az egyesült államokbeli Ohiói Egyetem kutatócsoportja arról számolt be, hogy 33, körülbelül 15 ezer éves vírust – köztük 28 ismeretlent – talált a Tibeti-fennsíkon.

A most közzétett kanadai tanulmányban mindazonáltal megismétlik azt is: a vírusnak és a gazdatestnek vagy az átvivőnek egyszerre kell jelen lennie az adott környezetben ahhoz, hogy járványok veszélye fennálljon. Ugyan egyelőre a kockázat alacsony, a klímaváltozás várhatóan kihat az élőhelyekre is, a következményeket pedig egyelőre nem lehet kiszámítani.