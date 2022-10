Hamarosan jön a koronavírus újabb hulláma, ismét megjelent egy variáns

Az Európai Gyógyszerügynökség arról számolt be szerdai sajtótájékoztatóján, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint

az omikron nemrég megjelent, újabb variánsai ismét koronavírus-hullámot okozhatnak a következő hetekben.

E variánsok egyikéről írtunk néhány napja az alábbi cikkünkben.

Az EMA arra figyelmeztetett, hogy a világjárványnak még nincs vége, és arra kérték az európai polgárokat, hogy vegyék fel a vakcinát.

A kisgyermekeknek is ajánlják az oltást, közben jön az influenza is

A Gyógyszerügynökség közölte: különösen fontos a vakcina felvétele,

a 60 év felettieknek,

a várandós nőknek

és azoknak, akik krónikus betegségük miatt a különösen veszélyeztetettek csoportjába tartoznak.

A kisgyermekek vonatkozásában is ajánlják az oltás felvételét, elsősorban akkor, ha krónikus betegségben szenvedő kiskorúról van szó. Az EMA szerint a klinikai vizsgálatok azt is bizonyították az utóbbi időben, hogy szívizomgyulladás csak a legritkább esetekben fordul elő a beoltott gyermekeknél, ennél jóval nagyobb veszélyt jelent rájuk a koronavírus.

Közölték azt is, hogy az új hullám az influenzajárvány terjedésével esik egybe most, és ezáltal sokakra még nagyobb veszélyt jelent a koronavírus. A sajtótájékoztatón ezenkívül kitértek arra is, hogy a szakértők figyelemmel követik a vírus mutálódását, és ha nagyon sok változás lesz az újonnan terjedő variánsoknál, akkor előbb-utóbb a vakcinákat is ezekhez igazítják.

De legalább a majomhimlőtől nem kell tartani…

Az EMA sajtótájékoztatóján végül arról is beszámoltak, hogy a majomhimlőt sikerült visszaszorítani az utóbbi hetekben: az esetszám állandóan csökken, így annak a vírusnak a terjedését a jelek szerint sikerült meggátolni.

A statisztikában még nincs jele az új hullámnak

Magyarországon egyelőre nem látszanak az új koronavírus-hullám jelei: az utóbbi egy hétben 9000 új fertőzöttet regisztráltak, amely visszaesést jelent az előző hetek adataihoz képest.

Hasonló a helyzet Európában is. A Worldometers adatgyűjtő oldal szerint az utóbbi hét napban 1,37 millió új fertőzöttet regisztráltak az európai kontinensen.

amely 24 százalékos csökkenést jelent az ezt megelőző 7 naphoz képest – akkor ugyanis 1,81 millió volt az új fertőzöttek száma.

Az egész világot nézve pedig félmillió körül van az egy nap alatt regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma.

(Borítókép: Arne Dedert / picture alliance / Getty Images)