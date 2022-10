A vigyorgó orosz elnököt pénteken kapták lencsevégre. Vlagyimir Putyint a Valdaj nemzetközi vitaklub éves ülésén arra kérte a moderátor, hogy a hallgatóság előtt hessegesse el a mostanában sokat emlegetett atomháborútól való félelmeket, de ő inkább úgy döntött, tréfát csinál a helyzetből. Az Independent szerint a következő jelenet zajlott le a házigazda Fjodor Lukjanov és az elnök között a színpadon:

