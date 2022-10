Durvul helyzet Herszonban, két napot kaptak a civilek otthonaik elhagyására

Az American Institute for the Study of War (ISW) szerint az orosz erők valószínűleg meghamisítják a Bakhmut térségben elért eredményeiket, és úgy tesznek, mintha legalább egy szektorban előnyre tettek volna szert, miközben Északkelet- és Dél-Ukrajnában további veszteségeket szenvednek el.

Az orosz csapatok nem haladnak előre jelentős mértékben sem a donyecki régió Bakhmut körzetében, sem a frontvonal más részein

– írják az amerikai elemzők.

Az oroszok emellett azt terjesztik, hogy jelentős előrelépés történt Bahmutban, ami valószínűleg javítja az orosz csapatok morálját és a Wagner-csoport finanszírozójának, Jevgenyij Prigozsinnak személyes megítélését, akinek csapatai nagyrészt felelősek a területen elért minimális nyereségért.

A jelentések szerint a megszállók korlátozott mértékben, de nagyon lassú ütemben és súlyos veszteségekkel haladtak előre az ukrán erődítmény, Bakhmut felé. Prigozsin október 23-án elismerte a csoport Bahmut körüli szárazföldi hadműveleteinek lassú ütemét, és azt mondta, hogy Wagner erői naponta csak 100-200 métert nyomultak előre.