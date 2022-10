Elon Musk megvette a Twittert, kirúgta a vezetőség felét

Az források azt nem kívánták megmondani, hogy az eredetileg 44 milliárd dollárra értékelt üzlet ben minden papírt aláírtak-e már, vagy hogy az ügylet lezárult-e. Azt azonban elmondták, hogy Musk a közösségi médiaplatform élére állt, és kirúgta Parag Agrawal vezérigazgatót, Ned Segal pénzügyi igazgatót és Vijaya Gadde vezető jogtanácsost − írta meg az AP hírügynökség.

Néhány órával később Musk azt tweetelte, hogy „a madár már szabad”, utalva ezzel a Twitter logójára.

A távozásokra mindössze néhány órával azelőtt került sor, hogy egy delaware-i bíró pénteken határidőt szabott az ügylet véglegesítésére. A bíró perrel fenyegetett, ha nem születik megállapodás. Már széles körben várták azt, hogy jelentős személyzeti lépések fognak történni, és szinte biztosan ez az első a sok jelentős változás közül, amelyet a Tesla szeszélyes vezérigazgatója végre fog hajtani.

Musk áprilisban, közvetlenül azelőtt, hogy úgy döntött, ajánlatot tesz a vállalatra, magánjellegű összeütközésbe került Agrawallal, a később bírósági beadványokból nyilvánosságra került szöveges üzenetek szerint.

Körülbelül ugyanekkor a Twitteren kritizálta Gadde-ot, a vállalat vezető ügyvédjét. Tweetjei után Gadde-ot más Twitter-fiókokból tömegesen kezdték zaklatni. Gadde esetében, aki 11 éve dolgozik a Twitteren, és aki a közpolitikai és biztonsági területet is vezeti, a zaklatások között rasszista és nőgyűlölő támadások is szerepeltek, amellett, hogy felszólították Muskot, hogy rúgja ki őt. Csütörtökön, miután felmentették, a zaklató tweetek ismét fellángoltak. Musk változtatásainak célja a Twitter előfizetői bázisának és bevételeinek növelése.

Musk próbálja megnyugtatni a hirdetőket

A milliárdos csütörtökön első lépéseként megpróbálta megnyugtatni a bizonytalan Twitter-hirdetőket, mondván, hogy azért veszi meg a platformot, hogy segítse az emberiséget, és nem akarja, hogy az egy „szabadon használható pokollá” váljon.

Úgy tűnt, hogy az üzenet célja a hirdetők − a Twitter fő bevételi forrása − azon aggodalmainak kezelése volt, hogy Musk tervei, amelyek szerint a tartalom moderálásának visszaszorításával a szólásszabadság előmozdítására törekszik, megnyitják a kapukat a mérgező tartalmak előtt, és elűzik a felhasználókat.

Azért vásároltam meg a Twittert, mert a civilizáció jövője szempontjából fontos, hogy legyen egy közös digitális tér, ahol a legkülönbözőbb nézeteket lehet egészségesen megvitatni, anélkül, hogy erőszakhoz folyamodnánk

− írta Musk hozzá képest szokatlanul hosszú üzenetben, ugyanis jellemzően egysoros tweetekben szokta kifejezni gondolatait.

Azzal folytatta, hogy jelenleg nagy a veszélye annak, hogy a közösségi média szélsőjobboldali és szélsőbaloldali visszhangkamrákká válik, amelyek még több gyűlöletet generálnak és megosztják társadalmunkat.

Musk korábban már kifejezte ellenszenvét a reklámokkal és a Twitter azoktól való függőségével szemben, és azt javasolta, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek más üzleti modellek bevezetésére, például az előfizetésekre, amelyek nem teszik lehetővé, hogy a nagyvállalatok diktálják a közösségi média működésének politikáját. Csütörtökön azonban biztosította a hirdetőket, hogy azt szeretné, ha a Twitter „a világ legelismertebb hirdetési platformja” lenne.

A megjegyzés elmozdulást jelent Musk azon álláspontjától, amely szerint a Twitter tisztességtelenül sérti a szólásszabadság jogait azzal hogy blokkolja a félretájékoztató bejegyzéseket illetve bizonyos grafikus tartalmakat − mondta Pinar Yildirim, a Pennsylvaniai Egyetem Wharton Schooljának marketingprofesszora.

A moderáció hiány rossz az üzletnek

Elmondása szerint ez egyben annak felismerése is, hogy a tartalom moderálásának hiánya rossz az üzletnek, és a Twittert annak teszi ki, hogy elveszíti a hirdetőket. Musk szerint a Twitternek „melegszívűnek és barátságosnak kell lennie mindenki számára”, és lehetővé kell tennie a felhasználók számára, hogy kiválaszthassák, milyen élményt szeretnének.

Az üzlet lezárásának pénteki határidejét a delaware-i bíróság október elején rendelte el. Ez a legutóbbi lépés abban a csatában, amely áprilisban kezdődött azzal, hogy Musk aláírta a Twitter felvásárlására vonatkozó megállapodást, majd megpróbált visszalépni tőle, aminek következtében a Twitter beperelte a Tesla vezérigazgatóját, hogy rákényszerítse a felvásárlásra. Ha a két fél nem tartja be a pénteki határidőt, a következő lépés egy novemberi tárgyalás lehetett volna, amelynek eredményeképpen egy bíró kényszerítheti Muskot az ügylet befejezésére.

Musk azonban jelezte, hogy az üzlet létre fog jönni. Szerdán besétált a cég San Francisco-i központjába egy porcelán mosogatóval a kezében, és azt tweetelte: „Épp most megyek be a Twitter székházába − most már elhihetitek”.

A New York-i tőzsde arról értesítette a befektetőket, hogy a pénteki nyitás előtt felfüggeszti a Twitter részvényeinek kereskedését, arra számítva, hogy a vállalat Musk vezetésével magánkézbe kerül.

Komoly elbocsátásoktól tartanak

Elon Musk várhatóan pénteken fog közvetlenül beszélni a Twitter alkalmazottaihoz, ha az üzlet már végleges lesz, egy több médium által idézett belső feljegyzés szerint. A szervezeten belüli zűrzavar és az elbocsátásoktól vagy a vállalati kultúra lebontásától való félelemmel összefüggő alacsony morál ellenére a Twitter vezetői a héten legalábbis a nyilvánosság előtt üdvözölték Musk érkezését és üzeneteit.

Sarah Personette, a vállalat ügyfélkapcsolati igazgatója elmondta, hogy szerdán „nagyszerű beszélgetést” folytatott Muskkal, és úgy tűnt, hogy támogatja a hirdetőknek szóló csütörtöki üzenetét.

A hirdetők által elvárt márkabiztonság iránti folyamatos elkötelezettségünk változatlan. Várakozással tekintünk a jövőbe!

− tweetelte Personette csütörtökön.

Az, hogy milyen lelkesen látogatta meg a Twitter központját, éles ellentétben áll egyik korábbi felvetésével: Az épületet hajléktalanszállóvá kellene alakítani, mert olyan kevés alkalmazott dolgozik ott valójában.

A Washington Post múlt héten arról számolt be, hogy Musk azt mondta a leendő befektetőknek, hogy a Twitter 7500 dolgozójának háromnegyedét tervezi elbocsátani, amikor a cég tulajdonosa lesz. A lap dokumentumokra és meg nem nevezett forrásokra hivatkozott.

Eddig kevés konkrétumot említett

Musk hónapok óta gúnyolódik a Twitter „spambotjain”, és néha ellentmondásos kijelentéseket tesz a Twitter problémáiról és azok megoldásáról. Kevés konkrétumot osztott meg azonban a közösségi médiaplatformmal kapcsolatos terveiről.

A hirdetőknek címzett csütörtöki feljegyzésből az derül ki, hogy a hirdetési bevételekre nagyobb hangsúlyt fektet, különösen arra, hogy a Twitternek több „releváns hirdetést” kell nyújtania − ami jellemzően célzott hirdetéseket jelent, amelyek a felhasználók személyes adatainak gyűjtésére és elemzésére támaszkodnak.

Yildirim szerint a Facebookkal ellentétben a Twitter eddig nem volt jó abban, hogy a hirdetéseket a megfelelő felhasználókhoz való irányítsa. Musk üzenete azt sugallja, hogy ezt szeretné helyrehozni.

Jasmine Enberg, az Insider Intelligence vezető elemzője szerint Musknak jó oka van arra, hogy elkerülje a Twitter hirdetési üzletágának masszív átrendezését, mivel a cég bevételi oldalát megviselte a gyengülő gazdaság, a felvásárlást övező hónapok óta tartó bizonytalanság, a változó fogyasztói magatartás és az is tény, hogy egyelőre nincs más bevételi forrásuk.

A platformon a tartalom moderálásának még akár enyhe lazítása is biztosan megijeszti a hirdetőket, akik közül sokan már most is hiányosnak találják a Twitter márkabiztonsági eszközeit más közösségi platformokhoz képest

− mondta Enberg.

(Borítókép: Muhammed Selim Korkutata / Anadolu Agency)