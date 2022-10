Hat atomfegyver-szállító amerikai bombázó telepítéséről döntenek Kína miatt

A bombázók számára külön létesítményeket állítanak fel az ausztrál légierő távoli Tindal nevű bázisán, mintegy 300 kilométerre délre Darwintól, Ausztrália Északi Területének székhelyétől – mondta a forrás, aki nem kívánta magát megnevezni, mert nem jogosult arra, hogy nyilvánosan beszéljen a kérdésről.

Anthony Albanese miniszterelnök szerint Ausztrália „időről időre” más-más módon működik együtt védelmi szövetségesével, az Egyesült Államokkal.

Az ausztrál Északi Területen már most is gyakori a katonai együttműködés az Egyesült Államokkal. Több ezer amerikai tengerészgyalogos évente váltakozva járja be a területet kiképzés és közös gyakorlatok céljából, amit Barack Obama korábbi amerikai elnök alatt kezdtek el.

Kína szerint Amerika növeli a feszültséget a hadgyakorlatokkal

A kínai külügyminisztérium szóvivője, Csao Li-csien hétfőn azt mondta, hogy az országok közötti védelmi és biztonsági együttműködés nem irányulhat más országok ellen. „Az amerikai fél vonatkozó gyakorlata növelte a feszültséget a térségben, súlyosan aláássa a regionális békét és stabilitást, és fegyverkezési versenyt indíthat el a térségben”. Hozzátette: Kína felszólítja az érintett feleket, hagyjanak fel a régi hidegháborús mentalitással és a szűk geopolitikai koncepciókkal, tegyenek többet a regionális béke és stabilitás előmozdításáért, valamint a kölcsönös bizalom erősítéséért.

A nagy hatótávolságú bombázók Ausztráliába telepítése erős üzenetet küld az ellenfeleknek arról, hogy Washington képes a légi hatalom kiterjesztésére

– idézte az amerikai légierőt a jelentés.

Tajvan elleni támadástól tartanak

Tavaly az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Ausztrália az MTI szerint olyan biztonsági megállapodást kötött, amely Ausztráliának nukleáris meghajtású tengeralattjárók telepítésének technológiáját biztosítja, ami szintén felbőszítette Kínát.

A B–52-esek Ausztráliába telepítése, amelyek harci hatótávolsága mintegy 14 000 kilométer, figyelmeztetés lesz Peking számára, mivel egyre nagyobb a félelem egy Tajvan elleni támadástól

– mondta Becca Wasser, a washingtoni székhelyű Centre for a New American Security vezető munkatársa.

Idén az Egyesült Államok négy B–52-es repülőgépet telepített a Csendes-óceán nyugati részén fekvő Guam szigetén található Andersen légi bázisra.