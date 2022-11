Sok milliót fizetett valaki azért a leharcolt papucsért, amit Steve Jobs hordott

Az aukciósház leírása szerint az elég megviselt állapotban lévő, de még ép szandál egy pár barna velúrbőr Birkenstock, amelyet Steve Jobs a hetvenes és a nyolcvanas években hordott előszeretettel. A városi legenda szerint Steve Jobs akkor is ebben a papucsban volt, amikor a kaliforniai Los Altosban ő és Steve Wozniak megalapította az Apple-t.

Mark Sheff, Steve Jobs egykori házvezetője egy lomtalanítás során jutott hozzá a szandálhoz. A meg nem nevezett vevő a fizikai cipő mellett egy digitális azonosítót (az úgynevezett nem helyettesíthető tokent, NFT) is kapott, amelyen a Birkenstockok 360 fokos megjelenítése látható.

Sold for $218,750. A pair of brown suede leather Birkenstock Arizona sandals that were personally owned and worn by Steve Jobs.



"Icons and Idols: Rock 'N' Roll" auction taking place at the @HardRock in New York City and online at https://t.co/tzS6JKuf2p, Friday through Sunday. pic.twitter.com/ESXO8fJ2L7