Itt a fordulat? Az ukrán elnök szerint Putyin már nem zárkózik el a közvetlen tárgyalástól

„Olyan értesülések jutottak a fülembe, miszerint Putyin közvetlen tárgyalásokat kíván folytatni” – mondta Volodimir Zelenszkij szerdán Kijevben újságíróknak. A megszokott, zárt ajtók mögött tartott tárgyalások helyett az ukrán államfő – saját elmondása szerint – nyilvános tárgyalásokat javasolt a Kremlnek, mivel „Oroszország is nyilvános háborút folytat”.

*Zelensky admits receiving hints that Putin wanted to negotiate.



President Volodymyr Zelensky said on Nov. 16 that Western countries had given “signals” that Russian President Vladimir Putin sought direct talks with Ukraine.