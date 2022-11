A demokraták élére olyan személy kerülhet, aki még soha

Hakeem Jeffries, az amerikai képviselőház New York-i tagja pénteken bejelentette, hogy jelölteti magát az alsóház demokrata párti, jövő januártól kisebbségi csoportjának vezetői posztjára, miután az eddigi frakcióvezető csütörtökön, 20 év után lemondott az újraindulás lehetőségéről.

Mint arról csütörtökön beszámoltunk, Nancy Pelosi, az Egyesült Államok képviselőházának demokrata házelnöke bejelentette, hogy nem jelölteti újra magát egy újabb ciklusra.

Sokszínű a demokrata párti csoportosulás

Megválasztása esetén Hakeem Jeffries a kongresszus első afroamerikai képviselőcsoport-vezetője lenne. Az 52 éves politikus bejelentését azzal egészítette ki, hogy engedett a Nancy Pelosi és munkatársai részéről érkező biztatásnak, és azt

hangoztatta, hogy befogadó vezetést ösztönöz majd, amelyben a sokszínű demokrata párti csoportosulás minden tagjára számít.

Jeffries a New York-i Brooklynban született, és Binghamtonban a New York-i Állami Egyetem tanult politológiát, majd a Georgetown Egyetemen szerzett mesterdiplomát közpolitikából. Emellett a CNN szerint a New York University School of Law jogi karára járt, ahol tagja volt a jogi folyóiratnak.

Politikai karrierjét azután kezdte, hogy 2006-ban beválasztották New York állam közgyűlésébe. 2012-ben megválasztották New York 8. kongresszusi körzetébe, amely Brooklyn és Queens egyes részeit foglalja magában. A kongresszusban töltött ideje alatt Jeffries szorgalmazta a rendfenntartás reformját, többek között a fojtogatások országos tilalmát Eric Garner halála után, aki 2014-ben halt meg, miután egy fekete férfit fojtogattak. Közreműködött az Első lépés törvény elfogadásában, és társszponzora volt a George Floyd-féle igazságosság a rendfenntartásban törvénynek, amely a képviselőházban átment, de a szenátusban megbukott.

Jeffries szponzorálta a zenei modernizációs törvényt is, egy olyan törvényjavaslatot, amely szerint a dalszerzők fizetésüket a dalok engedélyezése vagy lejátszása esetén kapták. A törvényt 2018-ban írták alá.

A november 8-i félidős választásokon a demokraták elveszítették többségüket a képviselőházban, így januártól két évre a republikánusok adják majd az alsóház elnökét: a posztra Kevin McCarthy képviselő, eddigi kisebbségi vezető a republikánusok jelöltje.

A képviselőházban többséget szereztek a republikánusok, melyről részletesen ide kattintva olvashat. Ezelőtt fontos fejlemény volt, hogy a félidős választások döntőjén a demokraták megszerezték a szenátus feletti ellenőrzést, így szembe szálltak az elsöprő veszteséget jósló előrejelzésekkel.