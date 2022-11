Elrettent a honvédség: érkezik a világ legfélelmetesebb radarja

„Ez a radar tökéletesen le tud fedni nagyjából egy 150 négyzetkilométeres területet. Azt hiszem, hogy ár-érték arányban ez a legjobb most a piacon” – fogalmazott az Index megkeresésére Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő azzal kapcsolatban, hogy hétfőn a magyar kormány bejelentette: megvásárolja a Vaskupola radarrendszerét. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter legutóbb Facebook-oldalán közölte: „Nekünk, magyaroknak nem háborúra, hanem a békét garantálni tudó, elrettentő erejű hadseregre van szükségünk.” Ennek egyik állomása lehet a mostani beszerzés.

Mit kell tudni az izraeli Vaskupola légvédelmi rendszerről?

A Rafael Advanced Defense Systems és az izraeli hadügyminisztérium haditechnikai fejlesztőiroda közösen fejlesztette. A Vaskupolának az első sikeres elfogása – tehát amikor először lőtt le egy Hamasz-rakétát – 2011-ben volt. Ezt megelőzte négyévnyi felgyorsított fejlesztési program, ez idő alatt egy olyan fegyvert sikerült megalkotni, amely meglehetősen egyedi a légvédelmi eszközök között.

Az izraeli fejlesztést az váltotta ki, hogy 2006-ban volt egy háború Izrael és Libanon között, amikor az arabok több ezer rakétát lőttek ki Izraelre. A támadás negyvennégy halálos áldozatot követelt, és több mint egymillióan ültek akkor bunkerekben Izraelben. Így született meg az a döntés, hogy valamit tenni kell az ilyen típusú fenyegetések ellen is.

Mitől különleges ez a rendszer? Mit tud ez a radar, amit mások nem tudnak?

A Vaskupola három komponensből áll: az egyik a szem, ami maga a radar (ezt vette meg most a magyar kormány – a szerk.), van egy irányítóközpont, valamint egy rakétakilövő része is – így áll össze a szem, az agy és az ököl. A legtöbb hagyományos légvédelmi eszköztől eltérően a Vaskupola esetén ezt külön lehet kezelni a terepen, nem kell egymás mellett lenniük, hiszen drót nélküli rendszer köti össze őket.

A radar két fő feladatra képes: megnézni, mivel lőnek a térségre, és mi az pontosan – radar, drón, ballisztikus rakéta vagy bármi más. Ezt követően kiszámítja, hova fog becsapódni. Tehát észleli, hogy mi és honnan közelít, valamint azt is, hogy hol és hogyan fog becsapódni. Továbbá alkalmas a saját tüzérségi tüzünk vezetésére is. A rendszer sok kicsi radarból áll össze egy egésszé, úgy kell elképzelni, mint egy bogárszemet, ami végül kompakt rendszerré áll össze. Több frekvencián végzi a munkáját, ezért nehéz észlelni és így megzavarni.

Vagyis precíziós számításokat végez. Erre miért van szükség? Mi teszi egyedivé?

Amikor a rendszer kiszámolja, hogy a rakéta hova és hogyan fog becsapódni, már előre láthatja, hogy esetleg sem a városok, sem a katonai bázisok nincsenek veszélyben. Így ezekre már nem kell elpazarolnia egy elfogó rakétát, ezzel megspórolható nagyjából hetvenezer dollár.

hiszen CSAK AZOKRA A CÉLPONTOKRA REAGÁL, AMelyek JELENTŐS VESZÉLYT JELENTENEK.

Ezzel a rendszerrel úgy lehet jelentős takarékosságot elérni, hogy érdemben javul mellette a légvédelem hatékonysága.

Fotó: Robert C. Castel

Mi szól amellett, hogy a magyar kormány ezt választotta?

Nem specializálódtam külön a radarokra, de úgy látom, hogy a magyar állam azért vette meg ezt a rendszert, mert több feladatra is alkalmas. Képes a magyar légtér védelmére, amit jelenleg ex-szovjet radarok látnak el, továbbá alkalmas a magyar tüzérségi tűzvezetésre is. Ezt az eszközt korábban már más típusokkal is összehasonlították a finnek, végül ők is beszerezték. Egyébként ha ez fontos és megnyugtatja a közvéleményt, az Amerikai Egyesült Államok is vett ilyen típusú radarokat.

Ön szerint meg fogja venni a Magyar Honvédség az egész Vaskupolát?

Nem tudom, de ezt egy legódarabként kell elképzelni, hiszen a szemet hozzá lehet kapcsolni más rendszerekhez, amit mondjuk a NATO használ. Tehát nem muszáj megvenni az egész rendszert, külön-külön is nagyon komoly hozzáadott értékkel bírnak.

Mekkora lépés ez a Magyar Honvédségtől? Mit jelent ez a fejlesztés régiós szinten?

Ez a radar tökéletesen le tud fedni nagyjából egy 150 négyzetkilométeres területet. Azt hiszem, hogy ár-érték arányban ez a legjobb most a piacon. Ugyanakkor sok tényező is közrejátszik abban, amikor egy állam úgy dönt, hogy beszerez egy ilyen rendszert. Nem pusztán katonai vagy technológiai megfontolások lehetnek egy ilyen döntés mögött.

EGY ILYEN RENDSZER MEGVÉTELÉNÉL SOHA NEM A SZŰK TECHNOLÓGIAI kritériumok döntenek.

Ezek teljesen legitim megfontolások egy országnál, hiszen ezeket a kérdéseket nem lehet csak gazdasági vagy csak technológia szempontból megközelíteni. A Szovjetunió szállított legutóbb ebbe a térségbe hasonló rendszert, tehát a legideálisabb esetben is több mint harmincévesek. Most a világ egyik legmodernebb radarja fog érkezni Magyarországra.

Már számtalan helyen rendszeresítették Tüzérségi felderítőradarként alkalmazva az ELM–2084 képes percenként kétszáz célt követni, továbbá szükség szerint a saját tüzérség válaszcsapásainak irányításában is alkalmazható. A radar akár 33 kilométer magasan lévő célok felderítését is biztosítja folyamatos légi felderítés esetén. A terepjáró járműre telepíthető eszköz légi úton is szállítható. Az ELM–2084 beszerzése mellett döntött legutóbb a cseh és a szlovák hadsereg is. Izrael mellett Kanada, Szingapúr, Finnország, Vietnám és India is használja. „Jövőre érkeznek annak a radarrendszernek az elemei, amelybe 2025-től magyar gyártású komponenseket is beépítenek” – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki azt is kiemelte: a Rafael cég Spike irányított páncéltörő rakétáit is rendszeresíteni fogják. Tehát a teljes haditechnikai eszközök egyes részegységeinek gyártása és komplett végszerelésük Nyírteleken fog megtörténni.

