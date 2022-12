A kurdok magyar nótával fogadták Novák Katalint

Novák Katalin köztársasági elnökkel volt lehetőségünk Irakba utazni, és megnézni, milyen most a helyzet a háború által feldúlt országban. Tapasztalatainkról több cikkben számolunk be, most azt mutatjuk be, hogy kiknek nyújtott anyagi segítséget Magyarország az újjáépítéshez az utóbbi években.

Az ország északi részén található, saját közigazgatással rendelkező Kurdisztáni Autonóm Régió jobb állapotban van ugyan az ország más területeinél (például Bagdadnál, ahol még ma is mindennaposak a fegyveres zavargások), de azért itt is meglátszanak a háború nyomai.

A leginkább ezt a Moszultól északra található Tell-Aszkufban láthattuk. Az Iszlám Állam 2014-es hadjárata idején a település az iszlamisták kezére került, és szinte teljesen lerombolták a korábban 8000 lakossal rendelkező községet, valamint elüldözték a helyi, többségében keresztény (egész pontosan: káld katolikus) lakosságot.

Kulcsfontosságú a magyar segítség

Tell-Aszkufot végül 2016-ban foglalták vissza az Iszlám Államtól, 2017 elején pedig elkezdődött a település újjáépítése, amelyhez számos nemzetközi civil szervezet mellett a magyar kormány is segítséget nyújtott a Hungary Helps Program keretében: 2017 júniusától kezdve összesen 2 millió dollárt (akkori árfolyamon 580 millió forintot) adtak a település újjáépítéséhez.

Ebből a pénzből finanszírozták a helyiek hazatéréséhez szükséges munkálatokat, valamint több iskolát és egy óvodát is felújítottak, felépítettek egy közösségi központot, valamint elkezdődött a községi templom és temető helyreállítása is.

A magyar kormány célja az volt, hogy a helyiek kérésének megfelelően segítsenek rajtuk. Megkérdezték a helyiektől, hogy az iskola, óvoda, a templom vagy a temető újjáépítésében kell-e segíteni, és ennek megfelelően adtak támogatást – mondta a tell-aszkufi látogatás alatt az államfő, hozzátéve:

céljuk az, hogy a problémákat helyben kezeljék azért, hogy az embereknek ne kelljen elhagyniuk a szülőföldjüket.

A látogatás alatt Novák Katalin a leghosszabb ideig a település óvodáját látogatta meg, ahol a gyerekek helyi dalokat énekeltek, egy virágcsokrot kapott tőlük, és ajándékokat is adott nekik.

Kurdisztánban rövid interjúkat is volt alkalmunk készíteni néhány helyivel. Hogy mi mindent mondtak nekünk, arról részletesebben a későbbiekben számolunk be, de elöljáróban annyit megemlítenénk, hogy beszéltünk egy fiatal lánnyal is, aki egy Tell-Aszkuftól alig néhány kilométerre található, az ISIS által ugyancsak szétrombolt településről származik. Ő szintén azt mondta nekünk, hogy

A MAGYARORSZÁG ÉS A NEMZETKÖZI CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS KULCSFONTOSSÁGÚ LEHETETT TELL-ASZKUF ÚJJÁÉPÍTÉSÉBEN,

az ő otthonát ugyanis mind a mai napig nem építették újjá, alig néhány család tudott csak visszatelepülni, mivel nem kaptak támogatást (hogy ennek mi lehet az oka, azt későbbi írásunkban még ismertetjük).

Magyar nótával fogadták Novák Katalint

A magyar állam jelentős mértékben járult hozzá a szír ortodox egyház egyik iskolájának a felépítéséhez is, amelyet Novák Katalin szintén meglátogatott az iraki út alatt.

A Meltho (magyarul: Világosság) Nemzetközi Iskola Erbilben, a Kurdisztáni Régió központjában található. A körülbelül másfél milliós városba az utóbbi évek háborúja miatt rengeteg menekült érkezett: számukat több százezer főre becsülik, és sokan még mind a mai napig menekülttáborokban élnek. Épp ezért nagy szükség van újabb és újabb iskolákra is, mivel másképp nincs hol tanulniuk a gyermekeknek.

Ennek az iskolának a megépítéséhez a Hungary Helpsen keresztül 1,415 milliárd forintot (akkori árfolyamon 4,8 millió dollárt) folyósított a magyar állam. Az intézmény még nem teljesen készült el, itt-ott még zajlik az építkezés, de már most megnyitották és elkezdték az oktatást, csaknem 100 keresztény és muszlim diákkal.

Novák Katalin az intézménybe Maszrúr Barzáni kurdisztáni miniszterelnökkel, valamint Nikodémusz Daud Sharaf helyi érsekkel és II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárkával együtt látogatott el. Az iskolában a köztársasági elnök több mintaórán is részt vett, és az énekórán a diákok a Tavaszi szél című dallal örvendeztették meg őt. Novák Katalint láthatóan meghatotta a gesztus, és később (mint az alábbi videón is látszik) ő maga is beszállt az éneklésbe.

Erről beszélt az államfő

A mintaórákat több másik előadás, valamint a politikusok és egyházi vezetők beszéde követte. Novák Katalin beszédét azzal kezdte, hogy már ismerős lehet a helyieknek a magyar zászló, mert – a támogatások jeleként – a Kurdisztáni Régió sok településén láthatják azt.

Mi is büszkék vagyunk arra, hogy itt láthatjuk a magyar zászlót, mert ez a magyar nép jó szándékát bizonyítja

– tette hozzá.

Hangsúlyozta azt is, hogy „noha Magyarország nem nagy ország – mindössze tízmillió lelket számol –, nem vagyunk a legbefolyásosabb és leggazdagabb ország, de segíteni szeretnénk, s ha szükség van ránk, mi, magyarok, ott vagyunk”. Beszédében kitért továbbá arra, hogy Magyarország elkötelezett a demokrácia támogatása, a terrorizmus elleni küzdelem és a béke fenntartása mellett is.

A köztársasági elnök emlékeztetett arra is, hogy a keresztényüldözés súlyos, több száz millió embert érintő problémát jelent világszerte, épp ezért a keresztényeknek egymást kell segíteniük. Hozzátette azt is: a Hungary Helps programmal a helyi keresztény közösségeknek adnak segítséget, de a fejlesztésekkel közvetve nem csak a keresztényeket segítik. Novák Katalin hangsúlyozta,

AHHOZ, HOGY A HELYI KÖZÖSSÉGEK HELYBEN MARADJANAK, NEM ELÉG A TÚLÉLÉS, HANEM A FEJLŐDÉSÜK TÁMOGATÁSÁRA IS SZÜKSÉG VAN.

„A most épített iskola a jövő generációnak segíthet ebben” – mondta Novák Katalin, miközben arra is utalt, hogy Magyarország első női elnökeként reméli, idővel a nők is nagyobb szerepet kaphatnak a társadalomban, és bízik abban, hogy ehhez ennek az iskolának az átadása is hozzájárul.

„Örülök, hogy ez a magyar beruházás valóban olyan befektetést hozott létre, amely az önök jövőjét szolgálja. És biztosíthatom önöket arról, hogy nincsenek egyedül” – zárta beszédét a köztársasági elnök.

A miniszterelnök köszönetet mondott

Maszrúr Barzáni kurd miniszterelnök háláját fejezte ki Magyarország segítségnyújtása és keresztény testvériessége iránt. Mint elmondta, az iskolával „a következő generáció úttörőinek” teremtik meg a lehetőséget, hogy „leküzdjék a ma és a holnap égető problémáit”.

A miniszterelnök megköszönte Novák Katalinnak látogatását és Magyarország „befektetését a térségünk népének jövőjébe” egyaránt. Hangsúlyozta, hogy ezzel a segítséggel sok embernek esélyt adtak és megváltoztatták az életüket. A szír ortodox pátriárka és az érsek ugyancsak megköszönték Magyarország segítségét.

Mindez a köztársasági elnök iraki útjának csak egy kisebb részlete volt, Novák Katalin például egy katonai tábort is megtekintett. Hogy mi mindent láttunk még a közel-keleti országba utazva, arról következő cikkeinkben számolunk be.

(Borítókép: Sándor-palota / Érdi Róbert)