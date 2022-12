Begőzöltek Schengen miatt, Romániában tombol az Ausztria-gyűlölet

Románia és Bulgária 11 éve vár a schengeni csatlakozásra, amikor az Európai Bizottság először közölte, hogy készek a tagságra, és ezt a véleményt már az Európai Parlament is osztja. A holland képviselők azonban arra kérték Mark Rutte kormányát, hogy torpedózza meg a nevezett országok schengeni csatlakozását, mivel mindkét országban elemezni kívánják a jogállamiság működését, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés visszaszorítását.

Velük ütött meg közös hangot Karl Nehammer osztrák kancellár, aki támogatását fejezte ki Horvátország schengeni övezethez való csatlakozása mellett, azonban ezt Bulgáriára és Romániára nem terjesztette ki.

Romániában óriási felháborodást váltott ki a vétó ténye, csütörtök este Bogdan Aurescu külügyminiszter behívatta Ausztria bukaresti nagykövetét, a tárca így tiltakozott „Ausztria indokolatlan és barátságtalan magatartása ellen”. Vincze Loránt európai parlamenti képviselő pedig úgy fogalmazott: egyetlen olyan érv sem merült fel, ami indokolttá tette volna az osztrákok tiltakozását.

Péntek este mintegy száz ember gyűlt össze Ausztria bukaresti nagykövetsége előtt, őket a csendőrség fogadta. „Tolvajok, tolvajok, tolvajok!” – skandálták többen a Maszol szerint. Temesváron is volt demonstráció, Dominic Fritz polgármester szerint az emberek azért reagáltak így, mert nem kaptak magyarázatot arra, hogy Ausztria miért nem engedte be Romániát a schengeni övezetbe.

Aznap este Nicolae Ciucă román miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke bejelentette, hogy a kormány folytatja a Románia schengeni csatlakozásáért tett intézkedéseket, és fontolóra veszi, hogy Bulgáriától külön haladjon tovább ezen az úton.

Közben ismert erdélyi üzletemberek az osztrák érdekeltségek bojkottálására szólítottak fel. Egy Arad megyei mezőgazdasági vállalkozó egyenesen úgy nyilatkozott, megszünteti az osztrák tulajdonban lévő bankoknál nyitott számláit, osztrák forgalmazóktól pedig soha többé nem vásárol üzemanyagot – írta meg az economica.net.

Dimitrie Muscă, az egyik legnagyobb romániai mezőgazdasági vállalat, a kürtösi Mezőgazdasági Kombinát tulajdonosa arra biztatja a román állampolgárokat, hogy ne vásároljanak osztrák termékeket, és ne költsenek ausztriai utazásokra.

A közösségi médiában olyan videók kezdtek terjedni, amelyeken az Erste Bank ügyfelei ollóval szétvágják a bankkártyájukat, míg a Raiffeisen Bank egyik kolozsvári fiókjának bejáratára ismeretlenek „Náci Bank” és „Nácik=Ausztria” feliratokat pingáltak.

Az egyik boltban pedig kiírták, hogy a továbbiakban nem hajlandók olyan energiaitalokat forgalmazni, melyeket a Red Bull gyárt.

"This is where RedBull and Pfanner used to be. Austria does not want us in #Schengen, so we decided that we don't want their products in our shop. (...)" #Romania **** pic.twitter.com/Gz0UTWqPzc