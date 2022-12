Az Egyesült Államok is provokálta az ukrajnai háborút a Columbia Egyetem professzora szerint

Nemcsak Putyin, hanem az Egyesült Államok is provokálta ezt a háborút, ami tulajdonképpen már 2014-ben elkezdődött – fogalmazott Jeffrey D. Sachs, a Columbia Egyetem professzora, aki kifejtette véleményét a háborúról és az annak következtében kialakult energiaválságról is.

A Portfolio interjút közölt Jeffrey D. Sachsszal, a Columbia Egyetem professzorával, aki nemrég Magyarországon járt, és még Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott. A közgazdászprofesszor szerint az energiaválság első számú megoldása a háború leállítása lenne, szerinte az ukrajnai háború, a szankciórendszer és a geopolitikai feszültségek természetesen destabilizálják az energiapiacokat, de a geopolitikát és a világgazdaságot is, így most nincs egyetlen olyan nagy probléma sem, amelyet megfelelően meg lehetne oldani, ha a háború folytatódik.

Ami az energiát illeti, egyértelműen szükségünk van az energiarendszer hosszú távú, jelentős átalakítására egy karbonsemleges energiarendszerré

– fogalmazott. Úgy véli, hogy a háború következményeképpen az európai energiapiacok egyik napról a másikra destabilizálódtak a gázexport leállítása és az Oroszországból származó kőolajimport tilalma, valamint az ezzel járó zavarok miatt.

Mindezek a zavarok súlyosan ártottak az európai gazdaságnak, a stagfláció oka az energiaválság.

Jeffrey D. Sachs szerint vita tárgya a stagnálás mértéke, „egyes közgazdászok szerint magától mérséklődik, más közgazdászok szerint viszont kedvezőtlen irányban fog folytatódni. Azt mondanám, hogy nem tudjuk pontosan, mert feltérképezetlen vizeken járunk, tehát nem mondhatjuk, hogy a jelenlegi helyzetünk pontosan olyan, mint egy a múltban” – mondta a Columbia Egyetem professzora.

A háború következményei

Az interjúból kiderül, hogy Jeffrey D. Sachs úgy látja: a háború következményei nagyon súlyosak. Nemcsak rövid, hanem hosszabb távon is. Véleménye szerint az európai ipar nagy része, különösen a német és a közép-európai ipar az oroszhoz kapcsolódik. Európa profitált az orosz gáz vásárlásából, Oroszország pedig az orosz gáz exportjából. Mint sok más dolog a gazdaságban, ez is kölcsönösen előnyös kereskedelem volt. Kiemelte a problémát:

az Egyesült Államoknak ez nem tetszett, és most azt mondja Európának, hogy „látjátok, mi megmondtuk nektek, függővé váltatok Oroszországtól, és ez most ezekkel a szörnyű következményekkel jár”.

„Ennek a háborúnak nem kellett volna megtörténnie. Nem hiszem, hogy ez a háború megtörtént volna, ha az Egyesült Államok nem szorgalmazza a NATO bővítését” – fogalmazott szó szerint Jeffrey D. Sachs, aki a 2020-as amerikai demokrata előválasztás során Bernie Sanders elnökjelöltségét támogatta, és tanácsokat is adott a politikusnak.

Tehát szerintem nemcsak Putyin, hanem az Egyesült Államok is provokálta ezt a háborút, ami tulajdonképpen már 2014-ben elkezdődött. Két fél kellett a háborúhoz, és ebben az értelemben azt gondolom, hogy az Egyesült Államok tévedett például az Északi Áramlat gázvezeték ellenzésében, és tévedett a provokációkban, amelyek hozzájárultak a háborúhoz

– mondta Jeffrey D. Sachs, aki hozzátette: Európa fogja megfizetni az Oroszországból származó energiától való hirtelen elvágás következményeit. Az interjú során kitért arra is, hogy Oroszország atomfegyvereket vethet be Ukrajnában, szerinte „természetesen megtörténhet egy nukleáris háborúig való eszkalálódás. A történelem azt mutatja, hogy az eszkaláció megtörténhet, és akár kikerülhet a vezetők kezéből. A nukleáris eszkaláció lehetséges, ez félelmetes, és harcolnunk kell ellene.”

(Borítókép: Helyi lakosok a rakétatámadás által megsemmisült épületük közelében állnak Ukrajnában 2022. november 24-én. Fotó: Gleb Garanich / File Photo / Reuters)