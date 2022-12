Nem mindenki örült annyira Zelenszkijnek az amerikai törvényhozásban

A Sky News jegyezte meg, hogy a beszéd előtt, Zelenszkij bevonulásakor a legtöbben megtapsolták ugyan, de volt néhány republikánus képviselő, aki inkább ülve maradt.

A brit portál szerzője szerint ez annak a jelképe lehet, hogy nem mindannyian elkötelezettek Ukrajna támogatása mellett.

Zelenszkij részben nekik is üzenhetett a kongresszusban mondott beszédével, amelyben azt mondta: az Ukrajnának küldött amerikai pénz nem adomány, hanem befektetés a globális biztonságba és demokráciába.

A Sky News azt is megjegyezte, hogy a képviselők többsége azért továbbra is Zelenszkij és az ukránok oldalán áll. Hozzátették azt is, hogy a Biden-kormányzatnak a saját belpolitikai érdeke (a 2024-es választásokra való felkészülés), valamint az Egyesült Államok geopolitikai érdeke is azt szolgálja, hogy hozzásegítsék az ukránokat a győzelemhez.

Mindemellett Zelenszkij látogatása is segíthet abban, hogy az ukránok további támogatást kapjanak az amerikaiaktól a háborúhoz. Egy fegyvert viszont – amelyet már hónapok óta kérnek az amerikaiaktól – most sem sikerült megszerezniük Bidentől, amint arról percről percre közvetítésünkben beszámoltunk.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij beszédet mond a kongresszusban 2022. december 21-én. Fotó: Ting Shen / Bloomberg / Getty Images)